“Martes de pololeo”: La terapia de Kast y su esposa que se convirtió en trend de TikTok - Chilevisión

Los videos llevan más de dos semanas en tendencia. En ellos, las personas anhelan una relación estable como la del presidente electo y su esposa, quien compartió sus "martes de pololeo" en Instagram. Esta es la historia detrás.

Este domingo, José Antonio Kast ganó las Elecciones 2025 y se convertirá en el próximo presidente de Chile por el periodo 2026-2030. Junto con ello, su esposa, María Pía Adriasola, será la próxima primera dama.

El matrimonio se viralizó en TikTok durante las últimas semanas a través de un trend llamado "martes de pololeo", donde las personas buscan tener una relación como la del presidente electo y su esposa, pero que tiene un trasfondo más profundo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cómo nacieron los 'martes de pololeo?"

Los "martes de pololeo" entre José Antonio Kast y su esposa se dieron a conocer en 2017 a través de una entrevista que Adriasola concedió a El Mercurio. En el artículo relata su historia de amor con el mandatario electo y todos los problemas que tuvieron que atravesar.

La pareja se conoció cuando ambos estudiaban derecho en la Universidad Católica: "A mí me gustaba, pero como no me tomaba en cuenta, pololeé con otras personas. Finalmente, cuando estuvimos juntos, lo pasé mal porque este hombre era hermético, no hablaba nada", comentó María Pía.

En esa misma línea, agregó: "Penetrar su pensamiento, analizar qué es lo que pasaba por su cabeza, era imposible. Toda esa primera etapa de pololeo fue tortuosa. Por eso terminamos".

El presidente electo tardó un tiempo en volver a reconquistarla, gracias al consejo de un amigo cura que le mencionó que debía esperar al menos seis meses para volver a acercarse a ella, pero según el relato, cuando retomaron su relación las cosas tampoco funcionaron.

"Me sentía postergada e insignificante"

Así fue como llegaron donde un religioso para pedir su opinión: "Yo me sentía súper postergada e insignificante en su vida. El cura nos propuso instaurar los martes de pololeo: así como él tenía reuniones con presidentes de partidos los otros días, o con sus compañeros, el martes hacía lo mismo conmigo. Y todo funcionó mejor", aseguró María Pía.

En aquel entonces las declaraciones de Adriasola causaron revuelo y en 2022 ella decidió mostrar que la tradición seguía en pie. Desde citas en el extranjero, hasta cocina en pareja dentro de su casa, el matrimonio mostró 14 actividades que se viralizaron en las últimas semanas.

A través de Tiktok se pueden encontrar una serie de videos con el hashtag "martes de pololeo", donde personas de entre 20 y 30 años señalan que es importante trabajar duro para obtener lo que se necesita, a fin de vivir bien, conseguir lujos y tener una relación estable como la del presidente electo y quien será su primera dama.

En otros casos, celebran el triunfo de José Antonio Kast, esperando que puedan publicar a futuro más citas en redes sociales una vez que él asuma el mando de la nación, o en su defecto, desean que les llegue una persona con la que puedan recrear esta dinámica.

Los videos llevan en tendencia desde la primera vuelta presidencial y los más virales superan los 150 mil "me gusta" en la plataforma. Una tendencia que va en auge desde que José Antonio Kast fue electo presidente.