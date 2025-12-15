 Joven fue detenida por Carabineros tras manifestarse frente a La Moneda durante visita de Kast - Chilevisión
15/12/2025 13:51

Joven fue detenida por Carabineros tras manifestarse frente a La Moneda durante visita de Kast

La joven saltó la valla papal durante la reunión entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast. Dejó un lienzo en el suelo y corrió, siendo detenida por Carabineros.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este lunes una joven fue detenida por Carabineros tras manifestarse con un lienzo en el frontis de La Moneda, mientras se desarrollaba la reunión entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast.

La joven saltó la valla papal y dejó un lienzo de color negro en el suelo con la frase: "Un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia". 

Los antecedentes de la detención

Acto seguido, corrió y fue detenida por Carabineros al intentar saltar nuevamente la valla papal, lo que generó gran revuelo en el sector, dado que su acompañante intentó frenar el procedimiento.

"¡Voy a estar bien, voy a estar bien!", gritó la joven a una mujer y luego la detención se llevó a cabo, siendo trasladada a la comisaría más cercana, mientras los presentes en el lugar gritaban consignas a favor del presidente electo.

Publicidad

