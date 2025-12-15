 ¿Kaiser, Parisi y Matthei como ministros? Qué han dicho los excandidatos sobre llegar al gobierno de Kast - Chilevisión
15/12/2025 13:30

¿Kaiser, Parisi y Matthei como ministros? Qué han dicho los excandidatos sobre llegar al gobierno de Kast

En su primer día como presidente electo, ya se comienza a hablar de posibles ministros en el gobierno de Kast, donde Parisi y Kaiser ya se manifestaron al respecto.

Este lunes, José Antonio Kast cumple su primer día como presidente electo y como es tradición, acudió hasta el Palacio de La Moneda, donde fue recibido por el presidente Gabriel Boric. 

Tras su extenso discurso de casi una hora tras ser electo, Kast dijo que desde esta jornada comenzará a trabajar de cara al 11 de marzo, día en que asumirá el cargo. 

Por esta razón, ya se comienza a hablar de sus eventuales ministros donde han sonado Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. 

¿Qué han dicho los excandidatos presidenciales de ser ministros de Kast?

Franco Parisi, quien sacó la tercera mayoría en la primera vuelta descartó de plano llegar al Ejecutivo y trabajar con José Antonio Kast. 

"No estoy buscando pega. Tienen contingente suficiente entre lo que queda de Chile Vamos y los libertarios", señaló el militante del Partido de la Gente. 

En cambio, y en conversación con Radio Infinita, Kaiser fue consultado por el mismo tema. "No sé si es una buena idea", además, adelantó que aún se debe negociar con el Partido Republicano.

"Honestamente, creo que los ministerios son cargos y los cargos son cargas. Habría que ver, habría que ver si efectivamente existe la voluntad o la necesidad de que yo me integre en el gobierno en una posición de ministro", agregó. 

Mientras que Evelyn Matthei aún no se ha manifestado públicamente si está dispuesta a integrar el próximo gobierno y ser una ministra de Kast. 

