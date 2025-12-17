¿Quién es José Luis Daza? El economista clave de Milei que suena para integrar el gobierno de Kast - Chilevisión

El economista chileno José Luis Daza se instaló en el centro del debate político luego de confirmar que recibió ofrecimientos para sumarse al futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, tras una reunión sostenida entre ambos en la Casa Rosada, en Argentina.

La revelación se produjo durante una conversación en un espacio de streaming, donde Daza, quien es el actual viceministro de Economía del gobierno de Javier Milei, fue consultado directamente por la posibilidad de asumir un cargo en Chile.

Ante la pregunta sobre si le ofrecieron ser ministro de Economía, respondió entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos”.

¿Quién es José Luis Daza, el actual viceministro de Economía en Argentina?

José Luis Daza es economista de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.

Su trayectoria incluye haber sido representante del Banco Central de Chile en Asia, con base en Tokio, además de desempeñarse como jefe de mercados emergentes en Deutsche Bank y JPMorgan, consolidando una carrera de alto perfil en el ámbito económico internacional.