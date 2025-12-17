Incendios forestales en Chile: Estas son todas las zonas con ALERTA ROJA en el país - Chilevisión

Las autoridades alertan sobre el riesgo inmediato para poblaciones cercanas, debido a condiciones climáticas adversas y la necesidad de extremar precauciones.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantiene activas una serie de alertas rojas por incendios forestales en diversas zonas del país.

Las autoridades alertan sobre el riesgo inmediato para poblaciones cercanas, debido a condiciones climáticas adversas y la necesidad de extremar precauciones durante esta temporada de altas temperaturas y vientos intensos.

Datos recientes indican que varios incendios forestales se encuentran en combate intenso, con afectación de varias hectáreas y amenaza a viviendas e infraestructura.

Comunas y sectores bajo alerta roja

A continuación, se detallan las zonas que actualmente mantienen alerta roja por incendios forestales, según los últimos reportes de SENAPRED:

Los Ángeles, región del Biobío

Producto de este incendio se activó la mensajería SAE para el sector de Santa Fe. Además, se habilitó un albergue en el liceo de dicha localidad.

Santo Domingo, región de Valparaíso

Incendio de proporciones ha consumido más de 320 hectáreas.

San Pedro de Melipilla, región Metropolitana.

Más de 2.500 hectáreas consumidas. Bomberos y personal de emergencia trabajan en "líneas cortafuegos en protección de las poblaciones a la espera del cambio en las condiciones meteorológicas pronosticadas a partir del mediodía, por lo que podrían ocurrir reactivaciones de puntos calientes y fumarolas".

#SENAPREDRM Monitoreo #Alerta Roja para la Comuna de San Pedro por incendio forestal. Más información en: https://t.co/UDlWavTWut pic.twitter.com/WjqFKUxKBi — SENAPRED (@Senapred) December 17, 2025

Chillán Viejo, región de Ñuble

El siniestro está siendo combatido por bomberos de Chillán Viejo y personal de CONAF, incluyendo un helicóptero y avión cisterna. Aún no se reporta cantidad de hectáreas consumidas.

#SENAPREDÑuble Se declara #Alerta Roja para la comuna de Chillán Viejo por incendio forestal. Más información en: https://t.co/OkK8SCLHH0 pic.twitter.com/X2gUobeF2p — SENAPRED (@Senapred) December 17, 2025

Chillán, región de Ñuble

Incendio con cercanía a sectores poblados. No se han reportado cifras oficiales por hectáreas consumidas.