 Incendios forestales en Chile: Estas son todas las zonas con ALERTA ROJA en el país - Chilevisión
Minuto a minuto
Inédita ordenanza en Independencia pretende quitar beneficios sociales a infractores de la ley ¿Se puede vivir en La Moneda? Así se adaptaría el Palacio ante la llegada de Kast y su esposa Alerta por influenza H3N2 a Chile: Ministra de salud entregó plan ante posible llegada Mujer rusa viajó a Chile para dar a luz y así tener pasaporte “poderoso”: Utilizó sitio web para hacerlo Gobierno y gremios de la Mesa del Sector Público alcanzan acuerdo por reajuste: Será del 3,4%
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/12/2025 16:51

Emergencia por incendios forestales en Chile: Estas son las zonas con alerta roja en el país

Las autoridades alertan sobre el riesgo inmediato para poblaciones cercanas, debido a condiciones climáticas adversas y la necesidad de extremar precauciones.

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantiene activas una serie de alertas rojas por incendios forestales en diversas zonas del país.

Las autoridades alertan sobre el riesgo inmediato para poblaciones cercanas, debido a condiciones climáticas adversas y la necesidad de extremar precauciones durante esta temporada de altas temperaturas y vientos intensos.

Datos recientes indican que varios incendios forestales se encuentran en combate intenso, con afectación de varias hectáreas y amenaza a viviendas e infraestructura.

Comunas y sectores bajo alerta roja

A continuación, se detallan las zonas que actualmente mantienen alerta roja por incendios forestales, según los últimos reportes de SENAPRED:

  • Los Ángeles, región del Biobío

Producto de este incendio se activó la mensajería SAE para el sector de Santa Fe. Además, se habilitó un albergue en el liceo de dicha localidad.

  • Santo Domingo, región de Valparaíso

Incendio de proporciones ha consumido más de 320 hectáreas.

  • San Pedro de Melipilla, región Metropolitana.

Más de 2.500 hectáreas consumidas. Bomberos y personal de emergencia trabajan en "líneas cortafuegos en protección de las poblaciones a la espera del cambio en las condiciones meteorológicas pronosticadas a partir del mediodía, por lo que podrían ocurrir reactivaciones de puntos calientes y fumarolas".

  • Chillán Viejo, región de Ñuble

El siniestro está siendo combatido por bomberos de Chillán Viejo y personal de CONAF, incluyendo un helicóptero y avión cisterna. Aún no se reporta cantidad de hectáreas consumidas.

  • Chillán, región de Ñuble

Incendio con cercanía a sectores poblados. No se han reportado cifras oficiales por hectáreas consumidas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

FUAS 2026: Consulta con tu RUT los resultados y conoce cuándo inicia el segundo período de postulación

Lo último

Lo más visto

Emergencia por incendios forestales en Chile: Estas son las zonas con alerta roja en el país

Las autoridades alertan sobre el riesgo inmediato para poblaciones cercanas, debido a condiciones climáticas adversas y la necesidad de extremar precauciones.

17/12/2025

“Padres”: Pareja de Alexis Sánchez confirmó nacimiento de su bebé y publicó las primeras fotos

En noviembre, Cecilia Gutiérrez reveló que el bebé de Alexis Sánchez ya había nacido y era una mujer; sin embargo, Alexandra no ha confirmado el género ni especificado la fecha de parto.

17/12/2025

Periodista estadounidense afirma que Donald Trump declarará esta noche la guerra a Venezuela

El mandatario tiene programada una cadena nacional donde, se espera, hará un balance del primer año de su gestión. Sin embargo, un reconocido activista conservador reveló lo que le habría dicho una fuente desde la Casa Blanca.

17/12/2025

FUAS 2026: Consulta con tu RUT los resultados y conoce cuándo inicia el segundo período de postulación

Los resultados del primer proceso de postulación fueron publicados este miércoles. Revisa aquí si eres beneficiario y conoce cuándo inicia el segundo periodo de postulación.

17/12/2025