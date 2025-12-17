“La conciencia tranquila…”: Marité Matus lanzó dura reflexión tras reaparición de Camilo Huerta - Chilevisión

La influencer compartió un mensaje sobre el engaño y el significado de la paz mental y la felicidad en medio de su polémica separación del exparticipante de Yingo.

Marité Matus rompió el silencio tras la reaparición de Camilo Huerta en redes sociales y compartió un potente mensaje.

Tras la polémica separación que protagonizaron, el exparticipante de Yingo optó por guardar silencio y mantenerse alejado de la vida pública.

Sin embargo, con motivo de su cumpleaños número 41 el influencer reapareció en su cuenta de Instagram y comenzó a compartir contenido de manera más frecuente.

Tras los mensajes de Camilo Huerta, Marité Matus compartió una reflexión en su cuenta de Instagram en donde habla sobre la paz mental y los engaños.

“La paz mental que consigues cuando no mientes, no ocultas, no engañas, no tienes malas intenciones, no traicionas. Eso es felicidad”, dice el mensaje.

“La conciencia tranquila es lo que puede salvarte de un vacío en tu vida”, agrega la publicación de la influencer.

El mensaje de Marité Matus