Kel Calderón mostró las consecuencias que le dejó fuerte accidente a caballo - Chilevisión

17/12/2025 17:34

Kel Calderón mostró las consecuencias que le dejó fuerte accidente a caballo

La influencer compartió en sus redes sociales registros de la lesiones con las que quedó tras sufrir una caída practicando equitación que la obligó a tomar un descanso.

Publicado por CHV Noticias

Kel Calderón causó preocupación al revelar que protagonizó un accidente que la dejó con importantes secuelas en su cuerpo. 

La influencer compartió detalles de su estado de salud en sus redes sociales, donde publicó fotos de lo afectada que quedó. 

“Sacada de chucha número 3 y contando…”, escribió junto a fotos de los moretones con los que quedó. 

Según dio a entender la hija de Raquel Argandoña, sufrió una caída practicando equitación, deporte que es uno de sus favoritos que realiza con regularidad. 

Luego compartió otro registro en donde se le vio reposando en el sillón de su casa, descansando su cadera.

La bolsa de choclo ha regresado. Es verdad que se ajusta mejor que las bolsas de hielo, jaja síganme para más consejos”, escribió. 

El accidente de Kel Calderón

