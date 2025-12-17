 “Padres”: Pareja de Alexis Sánchez confirmó nacimiento de su bebé y publicó las primeras fotos - Chilevisión
17/12/2025 13:47

“Padres”: Pareja de Alexis Sánchez confirmó nacimiento de su bebé y publicó las primeras fotos

En noviembre, Cecilia Gutiérrez reveló que el bebé de Alexis Sánchez ya había nacido y era una mujer; sin embargo, Alexandra no ha confirmado el género ni especificado la fecha de parto.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Alexandra Litvinova confirmó el nacimiento de su primer bebé junto a Alexis Sánchez y publicó las primeras fotografías del nacimiento.

Fue en noviembre de este año cuando Cecilia Gutiérrez aseguró que ya había nacido y que se trataba de una niña; sin embargo, Alexandra no ha revelado el género del bebé, así como tampoco su nombre, ni la fecha del parto.

Alexandra Litvinova confirma nacimiento de su bebé

A través de su cuenta de Instagram, Litvinova publicó dos fotografías en blanco y negro. En la primera aparece el pie del bebé sostenido por la mano de Alexis.

En la segunda, aparece la pareja besándose con el recién nacido a quien no se le ve el rostro y están en una clínica: "Padres", escribió la pareja del futbolista.

Las fotografías obtuvieron casi 9.000 me gusta en menos de media hora y ya están por alcanzar los 400 comentarios: "Muchas felicidades a los papis", "Hermosas fotos", "Dios bendiga a esa bebé" y "Muchas felicidades, familia" son algunos de los mensajes que escribieron finalmente los internautas.

Revisa la publicación de Instagram:

