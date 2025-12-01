“¿Se cree rey?.”: Pareja de Alexis Sánchez publicó fotos de su embarazo y causó interrogante en redes sociales - Chilevisión

La modelo reveló una nueva sesión fotográfica de su embarazo donde el "Niño Maravilla" no muestra su rostro.

Alexandra Litvinova compartió nuevas postales sobre su embarazo este lunes en redes sociales y los internautas criticaron que Alexis Sánchez apareciera escondido en dichas fotos.

La modelo publicó un carrusel con 12 fotografías, donde Alexis aparece acariciando su estómago y al lado de uno de sus perros; sin embargo solo se ven sus manos.

Las nuevas imágenes del embarazo de Alexandra Litvinova

Litvinova acompañó la publicación con la palabra "hogar", mientras que los internautas no dejaron pasar desapercibido la forma en que el futbolista posa en las imágenes.

"No entiendo por qué esconde a Alexis, si ya sabemos que es él", "Ojo: Red flags ahí igual ¿Por qué esconde a Alexis ? No quiero polemizar, pero si no te presume...", "¿Por qué se esconde? ¿Se seguirá escondiendo cuando nazca?" y "Tanto que lo esconde, ni que fuera rey", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

El futbolista le dio "me gusta" a las fotografías, pero no comentó la publicación; mientras que también hay internautas que hacen hincapié en que es él quien decidió no aparecer.

"La privacidad es un aliado para que la gente no sea tan metida", "¿Por qué deberían publicarse para la gente? El amor se vive de a dos, mientras menos sepa el resto mejor", "tanta gente que critica" y "no sean chaqueteros", concluyeron.

Revisa las publicaciones de Instagram: