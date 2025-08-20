Quién es Alexandra Litvinova, la modelo rusa con quien Alexis Sánchez se convertiría en padre - Chilevisión

Desde hace unas semanas comenzó a circular el rumor de un posible embarazo de la pareja del "Niño Maravilla", luego de que visitaran Chile y compartieran con su familia.

Alexis Sánchez y su polola, la modelo rusa Alexandra Litvinova, estarían atravesando un importante momento familiar y podría venir su primer hijo en camino.

La información surgió hace unas semanas en voz de la periodista de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez, quien dio pistas sobre la verdad tras la visita del futbolista a Chile.

"A todos nos sorprendió que aproximadamente dos meses atrás Alexis Sánchez trajo a su polola (a Chile)", contó, señalando que en esa oportunidad él "se la habría presentado a su familia".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"¿Por qué se empiezan a encender las alarmas? Porque en el círculo más cercano de Alexis dicen que vino a contar eso a la familia, que crece la familia", agregó.

Sumado a eso, este miércoles La Tercera aseguró que el "Niño Maravilla" será padre, por lo que estaría evaluando ofertas deportivas que se ajusten a los cambios de su vida ante la llegada de su bebé.

Quién es Alexandra Litvinova, la nueva pareja de Alexis Sánchez

Alexandra Litvinova es una modelo rusa de 25 años. Actualmente la joven está radicada en Friuli, Italia, misma ciudad donde vive Alexis Sánchez.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En su Instagram se ha dejado ver en algunas ocasiones visitando estadio del Udinese, equipo donde milita el seleccionado de La Roja, lo que levantó las sospechas de un romance.

En junio de este año la periodista Cecilia Gutiérrez reveló el nuevo romance a través de su canal de difusión, junto a detalles de la visita que hizo la modelo a Chile en compañía del futbolista.

“Está con ella en Chile y estuvieron almorzando este fin de semana en una viña muy conocida”, detalló en esa oportunidad.

Incluso Alexandra Litvinova evidenció su paso por Chile con registros posando con la cordillera y paseando en helicoptero.