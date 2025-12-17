 Kast ratificó que vivirá en La Moneda cuando sea presidente: “Somos personas austeras, sencillas” - Chilevisión
17/12/2025 14:49

Kast ratificó que vivirá en La Moneda cuando sea presidente: “Somos personas austeras, sencillas”

El mandatario electo aseguró que se trasladará al Palacio Presidencial junto a su esposa, María Pía Adriasola. "Vamos a comer lo mismo que está en el casino", señaló.

Publicado por CHV Noticias

El presidente electo José Antonio Kast ratificó este miércoles que vivirá en el Palacio La Moneda cuando asuma su gobierno en marzo de 2026.

Durante un encuentro con vecinos de San Miguel, el líder del Partido Republicano planteó que “se produce toda una discusión de si podemos o no podemos vivir en La Moneda… vamos a vivir en La Moneda“.

Kast adelantó que se trasladará al edificio presidencial junto a su esposa, María Pía Adriasola.

Somos personas austeras, sencillas, entonces veníamos hablando ahora de cosas tan básicas como la comida. Bueno, en la noche podremos cocinar nosotros, qué problema hay", señaló.

En esa misma línea, agregó que "en el día nosotros vamos a comer lo mismo que está en el casino, supongo que hay un casino en La Moneda”.

“Porque es lo mismo que le vamos a decir a todas las personas en el sistema público, donde hay casino, se come lo mismo que uno le da a las personas a las que va a atender. Porque uno va predicando con el ejemplo”, complementó.

José Antonio Kast y Pía Adriasola | Agencia Uno

Cuestionamientos a Kast por vivir en La Moneda

El mandatario electo también respondió a quienes han cuestionado esta idea de vivir en La Moneda, especialmente por la cantidad de personas que integran su familia.

Algunos dicen ‘no, tiene demasiados niños, van a ocupar La Moneda entera’. No, nos irán a visitar, podrán tomarse un café, podremos tomarnos un helado y, si se hace muy tarde, podremos tener una cama nido o camarote", aclaró.

"Pero nosotros hemos vivido siempre así, nuestros hijos siempre han compartido la pieza, siempre han compartido un televisor para que se pongan de acuerdo“, puntualizó.

Finalmente, señaló: “Les decía ‘oigan, esto es democracia entre ustedes’. Pero si la democracia termina en barricadas, todos pierden”.

FUAS 2026: Consulta con tu RUT los resultados y conoce cuándo inicia el segundo período de postulación

