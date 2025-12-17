 Quedan pocos días: Así puedes apadrinar una carta en la campaña de Navidad de Correos Chile - Chilevisión
17/12/2025 16:00

Quedan pocos días: Así puedes apadrinar una carta en la campaña de Navidad de Correos Chile

La iniciativa estará disponible hasta el 23 de diciembre e invita tanto a familias como a empresas y personas individuales a participar. Las solicitudes incluyen desde juguetes y artículos escolares hasta cenas navideñas.

Publicado por CHV Noticias

Como cada año, Correos de Chile se encuentra impulsando su campaña de Navidad 2025, la que cuenta con más de 35 años de historia y permite a la ciudadanía apadrinar cartas enviadas por niños, niñas y adolescentes al Viejito Pascuero.

En esta edición, la empresa fijó la meta de alcanzar los 20.000 regalos entregados, la cual busca superar por amplio margen las 12.000 cartas alcanzadas durante el año pasado a lo largo del país.

La iniciativa recibe el nombre de Apadrina un Sueño y estará disponible hasta el próximo martes 23 de diciembre, y en ella pueden participar familias, empresas y personas.

¿Cómo apadrinar una carta en Correos Chile?

    • Puedes apadrinar una carta desde el sitio web, o elegirla en sucursales y puntos habilitados 
    • Si eliges la web, dirígete a la sección donde están las versiones digitales de las cartas y elige una o varias en "Apadrinar"
    • Posteriormente tendrás que ingresar tus datos, como nombre completo, rut, comuna, correo electrónico y número de teléfono

Desde Correos de Chile hacen hincapié en que "a elegir una carta, tanto física como digital, esta dejará de estar disponible, así que nadie más que tú podrá cumplir el sueño que escogiste".

Por ello, antes de selecionar la o las cartas navideñas, desde la empresa hacen la invitación a corroborar los datos ingresados, y a que los regalos se ajusten al presupuesto que destinarás a la campaña.

¿Cómo llegan los regalos a las familias?

Puedes ir a dejar los regalos personalmente, para lo que se sugiere coordinar con el adulto responsable que aparece como contacto. También puedes enviar el regalo a través del Correo, dejándolo, sin costo, en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile.

    • Entrega personal: Se coordina directamente con el adulto responsable indicado en la carta.
    • Entrega en sucursal: El regalo puede ser dejado en cualquiera de las más de 200 sucursales del país. No tiene costo y el plazo máximo para esta opción es el 20 de diciembre.

