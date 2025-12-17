“La gente tiene plata”: Naya Fácil lanzó contundente crítica sobre el país y celebración de Navidad - Chilevisión

La influencer también hizo un fuerte llamado a reflexionar sobre el consumismo y la crianza que se le da a los niños. También aconsejó a sus seguidores más pequeños sobre el verdadero significado de la Navidad.

Este miércoles, Naya Fácil lanzó una potente crítica social en redes sociales y envió un emotivo mensaje a sus seguidores que atraviesan la adolescencia en medio de esta época navideña.

La influencer fue a un centro comercial capitalino a comprar un artículo para su próximo viaje y le tomó mucho tiempo estacionarse. Luego, al almorzar notó que había un gran flujo de personas, lo que la sorprendió.

¿Qué dijo Naya Fácil?

“Cuando dicen que Chile se cae a pedazos es pura mentira h... la gente tiene plata. Vayan a meterse a un mall en vísperas de Navidad”, sentenció Naya en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “Y los que digan: 'No, es que igual hay que darle a los niños' y se endeudan en créditos, pero tienen. Tienen para endeudarse en los créditos”.

“La Navidad es puro consumismo. De que tiene plata la gente, tiene plata. Se nota en los mall, chiquillos, no se podía estacionar abajo, entonces la gente que dice que Chile está pasando una crisis... hay plata, hay plata de sobra, de verdad que tú vas a un mall y te das cuenta que vas a un restaurante y están llenos, todos, la gente tiene plata”, arremetió la influencer.

Acto seguido, Naya Fácil admitió que si tuviese un hijo y tuviese un buen comportamiento, sumado a un rendimiento óptimo en sus estudios, endeudarse sería admisible, más no si un niño tiene malos comportamientos.

“Perdón lo que voy a decir y quizás mucha gente se va a molestar conmigo, pero si el hijo es mal portado también vean la crianza que le están dando o sea un hijo no te puede hacer una pataleta porque no puedes darle un obsequio, no”, sentenció.

Finalmente, la influencer aconsejó a sus seguidores más jóvenes: “Si su mamá, su papá, su tío, su abuelo, su tutor, no pudo darle esta Navidad, bien. La Navidad no es un regalo, la Navidad va más allá, va en agradecer, va de compartir, va de otras cosas (...) No importa porque vendrán muchas más, no se sientan mal por eso. Agradezcan todo lo que tengan”, cerró.

