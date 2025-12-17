 Temblor sacudió la zona central de Chile: Revisa magnitud y epicentro - Chilevisión
17/12/2025 19:18

Temblor sacudió la zona central de Chile: Revisa magnitud y epicentro

Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo lugar a 23 kilómetros al norte de La Ligua.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La tarde de este miércoles, un temblor de mediana intensidad sacudió a la zona central del país

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se produjo a las 18:57 horas, 23 kilómetros al oeste de la Ligua, región de Valparaíso. 

Según detalló el organismo, la magnitud fue de 4.0 y se registró a una profundidad de 24 kilómetros. 

En desarrollo...

