Temblor sacudió la zona central de Chile: Revisa magnitud y epicentro - Chilevisión

Según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo lugar a 23 kilómetros al norte de La Ligua.

La tarde de este miércoles, un temblor de mediana intensidad sacudió a la zona central del país.

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se produjo a las 18:57 horas, 23 kilómetros al oeste de la Ligua, región de Valparaíso.

Según detalló el organismo, la magnitud fue de 4.0 y se registró a una profundidad de 24 kilómetros.

