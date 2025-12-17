 Gobierno y gremios de la Mesa del Sector Público alcanzan acuerdo por reajuste: Será del 3,4% - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Se puede vivir en La Moneda? Así se adaptaría el Palacio ante la llegada de Kast y su esposa Alerta por influenza H3N2 a Chile: Ministra de salud entregó plan ante posible llegada Mujer rusa viajó a Chile para dar a luz y así tener pasaporte “poderoso”: Utilizó sitio web para hacerlo Gobierno y gremios de la Mesa del Sector Público alcanzan acuerdo por reajuste: Será del 3,4% Temblor sacudió la zona central de Chile: Revisa magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/12/2025 19:30

Gobierno y gremios de la Mesa del Sector Público alcanzan acuerdo por reajuste: Será del 3,4%

Según informó el Gobierno, el acuerdo considera un reajuste gradual de remuneraciones de 3,4% de carácter general y de 5% en el caso de remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos.

Publicado por CHV Noticias

La madrugada de este miércoles el Gobierno, representado por los Ministros de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, alcanzaron un acuerdo con gremios de la Mesa del Sector Público (MSP) y las organizaciones representantes de los trabajadores del Estado afiliadas a la CUT.

El acuerdo, alcanzado en el marco del reajuste salarial anual, considera un reajuste gradual de remuneraciones de 3,4% de carácter general y de 5% en el caso de remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, declaró tras la firma que “para nosotros como Gobierno, llegar a este acuerdo es muy significativo”, destacando avances en el “trabajo decente” y las reumeraciones”.

“Si uno quiere tener una mirada más general, esto significa que hemos tenido un reajuste nominal durante el período de Gobierno de 27% y cuando uno calcula la mejora real comparando con las inflaciónes contemporáneas, esto implica un aumento del 10% real durante todo el período", complementó.

Reacciones en el mundo sindical

Desde el mundo sindical, la vicepresidenta de la CUT y encargada del Sector Público, Gabriela Farías, expresó que el acuerdo permitirá avanzar hacia la tramitación legislativa.

“El día de mañana vamos a ir avanzando con la redacción final del texto y la firma de todas las organizaciones, para posteriormente generar el proyecto de ley y que las y los trabajadores públicos puedan gozar de los beneficios que esta ley pueda entregar”, explicó.

Farías también agregó por los avances logrados: “Estamos satisfechos porque en este acuerdo se han logrado avances en muchas materias laborales, sobre todo en ámbitos largamente deseados por las y los trabajadores".

Por otra parte la coordinadora de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, agregó que la negociación no se centró solo en el reajuste. “Siempre dijimos que había cosas más importantes que el reajuste, que es el trabajo decente, la estabilidad laboral y la libertad sindical. Y nosotros no transamos en esos principios”, afirmó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

FUAS 2026: Consulta con tu RUT los resultados y conoce cuándo inicia el segundo período de postulación

Lo último

Lo más visto

Emergencia por incendios forestales en Chile: Estas son las zonas con alerta roja en el país

Las autoridades alertan sobre el riesgo inmediato para poblaciones cercanas, debido a condiciones climáticas adversas y la necesidad de extremar precauciones.

17/12/2025

“Padres”: Pareja de Alexis Sánchez confirmó nacimiento de su bebé y publicó las primeras fotos

En noviembre, Cecilia Gutiérrez reveló que el bebé de Alexis Sánchez ya había nacido y era una mujer; sin embargo, Alexandra no ha confirmado el género ni especificado la fecha de parto.

17/12/2025

Periodista estadounidense afirma que Donald Trump declarará esta noche la guerra a Venezuela

El mandatario tiene programada una cadena nacional donde, se espera, hará un balance del primer año de su gestión. Sin embargo, un reconocido activista conservador reveló lo que le habría dicho una fuente desde la Casa Blanca.

17/12/2025

FUAS 2026: Consulta con tu RUT los resultados y conoce cuándo inicia el segundo período de postulación

Los resultados del primer proceso de postulación fueron publicados este miércoles. Revisa aquí si eres beneficiario y conoce cuándo inicia el segundo periodo de postulación.

17/12/2025