Gobierno y gremios de la Mesa del Sector Público alcanzan acuerdo por reajuste: Será del 3,4% - Chilevisión

La madrugada de este miércoles el Gobierno, representado por los Ministros de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, alcanzaron un acuerdo con gremios de la Mesa del Sector Público (MSP) y las organizaciones representantes de los trabajadores del Estado afiliadas a la CUT.

El acuerdo, alcanzado en el marco del reajuste salarial anual, considera un reajuste gradual de remuneraciones de 3,4% de carácter general y de 5% en el caso de remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, declaró tras la firma que “para nosotros como Gobierno, llegar a este acuerdo es muy significativo”, destacando avances en el “trabajo decente” y las reumeraciones”.

“Si uno quiere tener una mirada más general, esto significa que hemos tenido un reajuste nominal durante el período de Gobierno de 27% y cuando uno calcula la mejora real comparando con las inflaciónes contemporáneas, esto implica un aumento del 10% real durante todo el período", complementó.

Reacciones en el mundo sindical

Desde el mundo sindical, la vicepresidenta de la CUT y encargada del Sector Público, Gabriela Farías, expresó que el acuerdo permitirá avanzar hacia la tramitación legislativa.

“El día de mañana vamos a ir avanzando con la redacción final del texto y la firma de todas las organizaciones, para posteriormente generar el proyecto de ley y que las y los trabajadores públicos puedan gozar de los beneficios que esta ley pueda entregar”, explicó.

Farías también agregó por los avances logrados: “Estamos satisfechos porque en este acuerdo se han logrado avances en muchas materias laborales, sobre todo en ámbitos largamente deseados por las y los trabajadores".

Por otra parte la coordinadora de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, agregó que la negociación no se centró solo en el reajuste. “Siempre dijimos que había cosas más importantes que el reajuste, que es el trabajo decente, la estabilidad laboral y la libertad sindical. Y nosotros no transamos en esos principios”, afirmó.