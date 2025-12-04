“Todo a prueba”: Camilo Huerta reaparece tras meses de silencio por quiebre con Marité Matus - Chilevisión

El ex Yingo volvió a Instagram luego de meses fuera de la vida pública, en medio de la demanda presentada por Marité Matus por una presunta sociedad comercial.

Camilo Huerta reapareció en redes sociales después de varios meses de silencio, periodo en el que decidió mantenerse al margen tras su separación de Marité Matus.

La distancia pública del ex Yingo comenzó en julio de 2025, cuando Marité presentó una demanda en el Juzgado de Letras de Colina para que se reconociera la existencia de una sociedad comercial entre ambos, asegurando que aportó gran parte del capital.

Desde entonces, Huerta había evitado referirse tanto a la ruptura como al proceso judicial. Sin embargo, esta semana decidió volver a mostrarse públicamente con motivo de una fecha especial: Su cumpleaños.

La enigmática publicación de Camilo Huerta

A través de sus historias de Instagram, el preparador físico publicó una cuenta regresiva que llamó la atención de sus seguidores.

El contador llevaba como título un emoji de corazón blanco y estaba programado para el 4 de diciembre a las 00:00 horas, lo que generó especulaciones.

Finalmente, la publicación correspondía a la antesala de su cumpleaños, celebrado este jueves 4 de diciembre.

“Un año que lo puso todo a prueba: la templanza, los valores, el corazón, la virtud… Hoy celebro un RENACER, ¡Feliz 41, CAMILO!”, escribió junto a un enigmático registro.

