“No es solo plata”: Amiga de Marité Matus se fue en contra de Camilo Huerta y acusó manipulación de su parte - Chilevisión

Noa Cárdenas aseguró que incluso un día antes del matrimonio, Matus tenía dudas sobre el compromiso con Huerta, pero siguió adelante por amor.

El matrimonio de Marité Matus y Camilo Huerta llegó a su fin de manera definitiva, según confirmó la misma protagonista, en medio de una polémica por supuestas diferencias económicas a la que ahora se sumó una amiga de la empresaria.

Se trata de Noa Cárdenas, quien es una de la mejores amigas de la ex de Arturo Vidal, quien usó sus redes sociales para entregar su versión y acusó manipulación del exYingo.

VER MÁS DE MARITÉ MATUS

“Recién me doy cuenta que me tienen restringida, ¿me quieren callar?. Camilo lo siento, pero si no te lo puedo decir por ningún lado, te lo digo por aquí…Si una amiga me necesita ahí voy a estar, yo tengo buena memoria”, anunció a través de sus historias de Instagram.

Según comentó la amiga de Marité Matus, pensó en mantener esto en privado, pero decidió romper el silencio porque “ya no aguanto más”.

“Demás está decirte que los dos sabemos muy bien cómo son las cosas, para lo bueno y lo malo yo he estado desde el principio en esta relación. También sabes que te he querido mucho a pesar de el sentimiento no era mutuo porque sabía que con Marité hablábamos de todo y muy claro, y muchas de las cosas que hacías o pasaban entre ustedes yo no estaba de acuerdo, pero siempre respeté”, recalcó.

Por otra parte, Cárdenas abordó los conlfictos que habría tenido la pareja por temas de dinero y deslizó que el quiebre no fue solo por eso.

“No voy a tolerar que manipules así la imagen de mi amiga, esto viene desde hace muchísimo tiempo. No es solo plata, viene de la falta de compromisos, de promesas que nunca se cumplieron, de manipulación y así podría seguir…”, lanzó.

Incluso reveló un importante dato sobre el sentir de Marité Matus antes de sellar su compromiso con Huerta y aseguró que “incluso hasta un día antes del matrimonio ella, y con mucha pena, tenía dudas, pero siguió adelante porque su amor era real, el compromiso era real”.

“Tampoco hay que darte las gracias por querer a los niños, eso es otro tema que mejor ni hablar porque me hierve. Ojalá que también por ellos, dejes de hacerte la víctima”, cerró.

El mensaje de amiga de Marité contra Camilo Huerta