“Tal y como lo soñé”: Naya Fácil aterrizó en Dubai para recibir el Año Nuevo 2026 - Chilevisión

31/12/2025 12:24

“Tal y como lo soñé”: Naya Fácil aterrizó en Dubai para recibir el Año Nuevo 2026

La influencer viajó con su hermana Sigrid a un destino que anhelaba hace mucho tiempo, pero que no estuvo exento de contratiempos en la previa del Año Nuevo 2026.

Este miércoles Naya Fácil sorprendió a sus seguidores tras revelar el viaje que estaba planeando era a Dubai, uno de sus destinos soñados desde hace mucho tiempo.

La influencer llegó a los Emiratos Árabes en compañía de su hermana, Sigrid, con quien pasará la celebración de Año Nuevo 2026; sin embargo, fiel a su estilo, su llegada no estuvo exenta de contratiempos.

Naya Fácil pasará Año Nuevo en Dubai

A través de su cuenta de Instagram, Naya se mostró visiblemente emocionada y rompió en llanto en un par de ocasiones, mientras hacía las escalas para llegar a Dubai.

Una vez que aterrizó en su destino final, comenzó a publicar videos inéditos que muestran aviones de dos pisos, techos estrellados y kits de autocuidado.

"¡Ay! Dios, qué hermoso lo que ven mis ojos" y "Es hermoso, tal y como lo soñé", señaló Naya tras mostrar los edificios y rascacielos que se encuentran en la zona.

Sin embargo, la influencer intentó por todos los medios tomar su clásica fotografía principal durante la noche en el Burj Khalifa, pero se equivocó de ruta porque no sacó una licencia internacional, por lo que se desplazó en Uber y el conductor la dejó en otro punto.

"Estamos muy perdidas, por Año Nuevo tienen todo enrejado, está muy difícil sacar la foto", señaló.

Finalmente, Naya concluyó: "Asimilando que pasaré el Año Nuevo en Dubai, tal como me lo prometí. Cumpliré mi sueño máximo de toda la vida".

Revisa las publicaciones de Instagram:

