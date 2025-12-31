 “Falta de temple y nulo rigor profesional”: Familia Araneda-Vacarezza denunció a Sergio Rojas ante el CNTV - Chilevisión
31/12/2025 11:33

“Falta de temple y nulo rigor profesional”: Familia Araneda-Vacarezza denunció a Sergio Rojas ante el CNTV

Esto luego de que Sergio Rojas asegurara que Rafael Araneda y su esposa habían adoptado a su hijo Benjamín para “vanagloriarse” y “sentirse buenos y generosos”.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, la familia liderada por Rafael Araneda y Marcela Vacarezza presentó formalmente una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por los dichos de Sergio Rojas respecto de la adopción de su hijo menor, Benjamín.

“A mí me parece que la línea entre tener un hijo porque es un bien para el niño, o para vanagloriarse o para ustedes hacerse cariño a su alma, para sentirse buenos, generosos, es muy delgada”, señaló Rojas en Que Te Lo Digo el pasado lunes.

¿Qué dice la denuncia contra Sergio Rojas?

Al respecto, Fotech accedió al documento con la denuncia, el cual señala que Sergio expresó opiniones sin información alguna, aventuró conclusiones y afirmó hechos falsos”.

En esa misma línea, agrega: El conductor se permitió especular sobre algo tan sensible y reservado como es el proceso de adopción, dando por cierto hechos falsos y disfrazando su opinión en un aura intangible de supuesta verdad”.

“Descalificó las motivaciones de mis mandantes al momento de publicar fotos de la familia, en circunstancias que los Tribunales de Justicia los calificaron favorablemente”, detalla el escrito.

Por otro lado, en el documento se afirma que Rojas se basó en fotografías familiares publicadas en redes sociales: “bajo este engaño, el conductor dio a entender que el matrimonio Araneda-Vacarezza utiliza su decisión de adopción con intereses egoístas e inescrupulosos”.

Es por ello que los denunciantes señalan que Sergio Rojas muestra su falta de temple y nulo rigor profesional al permitirse seudocríticas socioeconómicas” y “un profundo resentimiento social, y que parecen provenir no de un periodista sino de alguien que se siente marginado”.

Finalmente, el documento indica que los dichos del periodista constituyen un “acto racista, discriminatorio, violento e inaceptable, carente de la más mínima empatía” y además “lesiona gravemente el estatuto de protección legal que ampara los menores de edad”. 

