Así vacacionan los hijos del clan Araneda: entre cebras, elefantes y fotos salvajes en Sudáfrica - Chilevisión

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza sorprendieron con imágenes de sus vacaciones familiares en Sudáfrica.

El viaje salvaje del clan Araneda

A través de Instagram, los miembros del mediático clan han compartido registros de los paisajes que han conocido en estos días.

Florencia, por ejemplo, mantiene al tanto a sus seguidores con sus actividades diarias en el país. Dentro de los panoramas se encuentra la visita a un safari, donde la familia tuvo encuentros con animales salvajes como elefantes, cebras y antílopes.

En tanto, el animador del Festival de Viña reveló que el viaje está siendo registrado por una productora. Hasta el momento, se desconoce si se trata de un proyecto televisivo o material para su canal de YouTube.

"Maravillosas vacaciones!! Se vienen cositas", adelantó Marcela, adjuntando imágenes de sus paseos por tierras sudafricanas.

En este último posteo, Vacarezza se llenó de comentarios de seguidores. "Qué lindos son", "qué linda familia", "viajes inolvidables", "bendiciones" y "a disfrutar en familia", fueron parte de las reacciones de usuarios.