“Aceptaron”: Rafael Araneda sorprende al revelar cuestionado método para saber de sus hijos - Chilevisión

El animador se sinceró sobre la relación que tiene con sus hijos y cómo maneja la distancia con cada uno de ellos.

Durante su participación en Podemos Hablar, Rafael Araneda llamó la atención al revelar que tiene acceso a la ubicación en tiempo real de todos sus hijos.

En una conversación cercana con Diana Bolocco, el animador también compartió el difícil proceso personal que enfrentó cuando su hija Florencia tomó la decisión de regresar a vivir a Chile.

Hay que recordar que el animador actualmente reside en Miami junto a su familia.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Lo manejamos por medio de una aplicación"

"Ella me está enseñando a soltar. Me cuesta, soy medio controlador con los niños, en el buen sentido de la palabra, me gusta saber dónde están, cómo les va", agregó.

Al ser consultado sobre cómo manejan la ansiedad de saber dónde están sus hijos, el conductor explicó que optaron por usar una aplicación.

"Lo manejamos por medio de una aplicación, todos nuestros hijos aceptaron, a regañadientes, para tener su ubicación online. En el fondo es para saber dónde están", indicó.

"Está en tu teléfono, no es que te pongan un GPS. No es para intrusear, es para cuando te vas a dormir en la noche, saber que están en la casa. Yo también estoy en la aplicación, estamos todos", continuó el conductor.

Daniella Campos, quien también participaba de la conversación, se mostró sorprendida por la decisión de Rafael Araneda.

"Me muero mi papá me pone un GPS. Entiendo, pero si uno es joven, hay un tema que cuarta la privacidad", le comentó.

Sin embargo, al final reconoció que ella también lo aplicaría: "Entiendo tu punto, también se lo podría a mi hija", concluyó.