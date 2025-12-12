“Lo fueron a buscar a la casa”: Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen - Chilevisión

Juan Carlos Vega, hermano y tío de las víctimas, compartió nuevos antecedentes del crimen y la posible tesis que habría tras la muerte de sus seres queridos.

El doble homicidio de un padre y un hijo causó preocupación en la localidad de Cabrero, en la región del Bíobio.

El crimen ocurrió el martes cuando los cuerpos de las vícitmas de 42 y 15 años fueron encontrados en el camino público del sector El Progreso.

Según lo que pudo establecer la Policía de Investigaciones (PDI), padre e hijo salieron de su domicilio cerca de las 21:00 horas para trasladar a un sujeto desconocido a bordo de su automóvil.

Familia sospecha de un posible asalto

Juan Carlos Vega, hermano y tío de las víctimas, compartió nuevos detalles sobre el crimen y la teoría que baraja la familia sobre el doble homicidio.

“A mi hermano lo asaltaron. Lo fueron a buscar a la casa como si fuera para hacer un flete, tipo Uber, y le quitaron su billetera, su auto, todo. El niño no tenía ninguna culpa. No sé para qué lo mataron. Mataron a un inocente”, expuso en conversación con Sabes.

Entre los otro antecedentes que entregó Vega, reveló que su hermano era un hombre de trabajo que “venía de cumplir su turno en el norte, de 7×7, y llegó a su casa para morir“.

“Él se vino antes del trabajo porque su hijo tenía su graduación. Estuvo dos horas con él y después le quitaron la vida”, agregó.

De acuerdo a lo obtenido hasta ahora en la investigación del caso se pudo establecer que padre e hijo fueron atacados con un arma de fuego, ya que ambos cuerpos presentaban heridas de bala en la cabeza.