 “Lo fueron a buscar a la casa”: Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen - Chilevisión
Minuto a minuto
Video de Kast fue ralentizado para que parezca que “quedó en blanco” durante un discurso Liberan por error a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería entregó explicación e instruyó sumario Vallejo responde a Kast por relato de “Chile se cae a pedazos”: “Una falta de respeto para el país” “Lo fueron a buscar a la casa”: Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen Año Nuevo 2026: Estas son las comunas con shows de drones y fuegos artificiales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/12/2025 12:27

“Lo fueron a buscar a la casa”: Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen

Juan Carlos Vega, hermano y tío de las víctimas, compartió nuevos antecedentes del crimen y la posible tesis que habría tras la muerte de sus seres queridos.

Publicado por CHV Noticias

El doble homicidio de un padre y un hijo causó preocupación en la localidad de Cabrero, en la región del Bíobio.

El crimen ocurrió el martes cuando los cuerpos de las vícitmas de 42 y 15 años fueron encontrados en el camino público del sector El Progreso.

Según lo que pudo establecer la Policía de Investigaciones (PDI), padre e hijo salieron de su domicilio cerca de las 21:00 horas para trasladar a un sujeto desconocido a bordo de su automóvil. 

Familia sospecha de un posible asalto

Juan Carlos Vega, hermano y tío de las víctimas, compartió nuevos detalles sobre el crimen y la teoría que baraja la familia sobre el doble homicidio. 

A mi hermano lo asaltaron. Lo fueron a buscar a la casa como si fuera para hacer un flete, tipo Uber, y le quitaron su billetera, su auto, todo. El niño no tenía ninguna culpa. No sé para qué lo mataron. Mataron a un inocente”, expuso en conversación con Sabes.

Entre los otro antecedentes que entregó Vega, reveló que su hermano era un hombre de trabajo que “venía de cumplir su turno en el norte, de 7×7, y llegó a su casa para morir“.

“Él se vino antes del trabajo porque su hijo tenía su graduación. Estuvo dos horas con él y después le quitaron la vida”, agregó. 

De acuerdo a lo obtenido hasta ahora en la investigación del caso se pudo establecer que padre e hijo fueron atacados con un arma de fuego, ya que ambos cuerpos presentaban heridas de bala en la cabeza.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

Lo último

Lo más visto

“Lo fueron a buscar a la casa”: Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen

Juan Carlos Vega, hermano y tío de las víctimas, compartió nuevos antecedentes del crimen y la posible tesis que habría tras la muerte de sus seres queridos.

12/12/2025

¿Dónde voto en la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Consulta aquí con tu RUT

Quienes no ejerzan su voto este domingo arriesgan una importante multa económica. Para evitar confusiones, el Servel tiene habilitada una plataforma de consulta que puedes revisar acá.

12/12/2025

“Quiero aclarar que...”: Ex de Valentina Roth rompió el silencio y habló sobre Camilo Huerta

Miguel de la Fuente publicó un video en el que desmintió por completo los rumores de infidelidad, tanto de su parte como de la bailarina. Además, tuvo cálidas palabras para el personal trainer.

12/12/2025

Niño se iba a graduar de octavo básico: Revelan nuevos detalles del crimen de padre e hijo en Cabrero

Un familiar de las víctimas señaló que el padre asesinado esta semana en un camino rural había viajado especialmente a esa ciudad para presenciar la ceremonia de graduación de su hijo.

12/12/2025