Padre e hijo asesinados a balazos: Lo que se sabe del doble crimen que conmociona a Cabrero - Chilevisión

Los cuerpos fueron hallados en el sector El Progreso, hasta donde llegaron detectives de la PDI junto a personal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Un doble homicidio indaga la Policía de Investigaciones en Cabrero, región del Biobío, luego del hallazgo de dos cadáveres que corresponden a un padre y a un hijo de 42 y 15 años, respectivamente.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el comisario Pablo López, de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, ambos cuerpos fueron encontrados la noche del martes en un camino público del sector El Progreso.

Lo que se sabe del crimen de padre e hijo en Cabrero

"Se logró establecer que ambas personas salieron desde su casa cerca de las 21:00 horas para trasladar a un sujeto desconocido a bordo de su automóvil hasta su inmueble, ubicado en un sector cercano", afirmó el comisario.

Según información preliminar, el doble crimen tuvo lugar entre la noche de ayer y la madrugada de hoy miércoles con un arma de fuego, ya que ambos cuerpos presentaron heridas de bala en la cabeza.

"Más tarde, la pareja y madre de las víctimas recibieron un llamado telefónico de un amigo informándole que su pareja e hijo habían sido encontrados fallecidos en la vía pública, (...), por lo que salió de inmediato a dicho lugar, corroborando la veracidad de los dichos", agregó López.

Testigos: Auto de la víctima habría sido robado

Según testigos, el vehículo de las víctimas fue "visto salir a gran velocidad del camino rural donde fueron dejados los fallecidos, por lo que dicho móvil se encuentra inubicable hasta ahora", informó el PDI.

"Se continúan realizando diligencias a fin de establecer la dinámica del hecho y la identidad de él o de los autores del delito", agregó. Hasta ahora no se conoce información sobre el autor del doble homicidio ni las circunstancias del crimen.