“La vida me pidió una pausa”: Preocupa salud de Carlyn Romero tras sufrir complicación médica - Chilevisión

10/12/2025 14:19

“La vida me pidió una pausa”: Carlyn Romero preocupa por su salud tras sufrir complicación médica

La participante de Fiebre de Baile compartió un mensaje en sus redes sociales donde actualizó su estado de salud y reveló que tuvo que recurrir a ayuda médica en un recinto asistencial.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Carlyn Romero causó preocupación tras revelar que sufrió una complicación de salud durante los últimos días. 

La participante de Fiebre de Baile compartió la noticia en sus redes sociales donde compartió una reflexión sobre el momento que atraviesa.

“Carlyn, tu primero. Siempre”, escribió en una primera imagen en su cuenta de Instagram. 

La influencer acompañó su mesaje con registros en los que aparece recibiendo un asistencia médica en un recinto asistencial. 

Según su publicación, la semana comenzó bien y pudo realizar su rutina de ensayo y presentarse con normalidad en Fiebre de Baile. 

Sin embargo, el martes todo cambió y tuvo que ir en busca de ayuda médica. “Ayer todo iba rápido y hoy la vida me pidió una pausa”, escribió desde una camilla 

La complicación médica de Carlyn Romero

