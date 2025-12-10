Caso María Ignacia González: Qué es el “objeto metálico” hallado y por qué podría ser clave - Chilevisión

Los hechos que rodean la desaparición de la concejala de Villa Alegre María Ignacia González siguen siendo una incógnita y ahora, tras varios meses sin novedades, Fiscalía inició nuevas diligencias.

Recordemos que una de las tesis que maneja el Ministerio Público es que la concejala, a bordo de su automóvil, "se haya precipitado a las aguas del río Loncomilla".

Dicha hipótesis fue reafirmada durante la tarde de hoy por el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, quien lo calificó de "hecho probable".

Bajo ese escenario, el ente persecutor y la Policía de Investigaciones (PDI) retomaron las labores de búsqueda en dicho curso de agua, decisión que fue criticada y calificada como tardía por la familia de la concejala.

Según sostuvo el fiscal, esa demora se debió a dificultades para acceder al río, especialmente de la maquinaria y personal especializado, pues no fue sino hasta hace pocas semanas que el río disminuyó su caudal.

Hallazgo de "objeto metálico" podría ser clave

Un dron de búsqueda permitió encontrar un "objeto metálico" enterrado a 10 metros de profundidad en medio del cauce de agua. Dicho hallazgo gatilló que se retomara la búsqueda y fijó ocho nuevos puntos clave.

Según el fiscal Contardo, el elemento podría ser una parte del automóvil extraviado y dar pistas del paradero de la autoridad comunal.

"Esto se basa fundamentalmente en cámaras que nos dan cuenta del trayecto del vehículo. (...) pudimos seguir (los celulares que ella portaba) mediante las antenas", dijo el persecutor, indicando que "seguía el mismo rumbo de las cámaras y estos cesan su emisión de ondas en el sector de La Balsa".

En lo que respecta a la búsqueda, el fiscal Contardo afirmó que "nosotros excavamos en lugares que eran accesibles en su minuto. Ya lo hicimos hace tiempo. Después, hoy día las condiciones no nos permiten entrar en esos lugares, fundamentalmente teniendo los medios, porque se trata también de maquinaria y personal idóneo para el caso".

Ayer, las hijas de María Ignacia González denunciaron que no habían recibido información directa de Fiscalía sobre las diligencias y hoy, su familia volvió a insistir en ese punto, lo que terminó con el fiscal abandonando abruptamente un encuentro con la prensa.

"Le había avisado hace unas semanas, en la última reunión, que estábamos esperando la maquinaria y que las condiciones del río nos permitieran entrar, cuando tuvimos las maquinarias acá", cerró antes de retirarse.