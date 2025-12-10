 VIDEO | Impacto en Puerto Montt por atropello a dos guardias en estacionamiento de supermercado - Chilevisión
10/12/2025 16:53

VIDEO | Impacto en Puerto Montt por atropello a dos guardias en estacionamiento de supermercado

Los trabajadores fueron arrollados por la espalda y tras el violento hecho el vehículo involucrado se dio a la fuga. 

Un grave hecho ocurrió este miércoles en la ciudad de Puerto Montt, donde dos guardias de un supermercado fueron atropellados y donde el vehículo involucrado se dio a la fuga. 

Todo ocurrió en el estacionamiento del supermercado Líder, ubicado Avenida Parque Industrial, entre Magallanes y José Miguel Carrera.

Según se informó, poco antes del ataque, los guardias habían desalojado a un sujeto, quien habría regresado a bordo de un Kia Morning, color gris, donde embistió por la espalda a los trabajadores, quienes cayeron encima de otro vehículo. 

Alcalde Wainraihgt pide ayuda a la ciudadanía

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, compartió el video de lo sucedido a través de sus redes sociales y le pidió colaboración a la comunidad. 

"Lamentablemente hoy vivimos una situación terrible, en que delincuentes atropellaron a dos guardias de un supermercado en Puerto Montt", partió declarando. 

"Como municipio estamos haciendo todos los esfuerzos para ayudar a encontrarlos, y le pedimos a la ciudadanía su colaboración. Se trata de un Kia Morning plateado, año 2017, patente JRXG-83. Cualquier información, llamar al 133 de Carabineros o al 800 600 100", indicó. 

