 Año Nuevo 2026: Estas son las comunas con shows de drones y fuegos artificiales - Chilevisión
Minuto a minuto
Liberan por error a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería entregó explicación e instruyó sumario Vallejo responde a Kast por relato de “Chile se cae a pedazos”: “Una falta de respeto para el país” “Lo fueron a buscar a la casa”: Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen Año Nuevo 2026: Estas son las comunas con shows de drones y fuegos artificiales Niño se iba a graduar de octavo básico: Revelan nuevos detalles del crimen de padre e hijo en Cabrero
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/12/2025 11:40

Año Nuevo 2026: Estas son las comunas con shows de drones y fuegos artificiales

Distintas ciudades se están preparando para recibir el 2026 con espectáculos musicales y shows de pirotecnia y novedades como drones de luz.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El 2026 se acerca a pasos agigantados y diversas municipalidades del país se están preparando para celebrar el Año Nuevo con fuegos artificiales como es tradición. 

Los festejos incluyen shows pirotécnicos y también novedades como un espectáculo de drones o el regreso del evento que se realiza en la Torre Entel.

Año nuevo en el mar: Viña del Mar y Valparaíso

Viña del Mar y Valparaíso tendrán una nueva edición del Año Nuevo en el Mar con una proyección de fuegos artificiales que se extenderá por 18 minutos

Los dos municipios lanzarán pirotecnia tanto desde puntos del mar como desde tierra, incluyendo sectores como Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca en la ciudad jardín y cerro Barón, cerro Placeres y caleta Portales en el puerto.

Además, la Municipalidad de Valparaíso tendrá dos días de celebración en diferentes puntos de la ciudad: El 30 y 31 de diciembre.

Regreso del show de la Torre Entel: Santiago

Luego de siete años los fuegos artificiales regresarán a la Torre Entel con un espectáculo pirotécnico que durará cerca de 15 minutos en la Alameda. 

También habrá innovaciones como un show que contempla el uso de de 1.000 drones de luz. 

En el escenario la fiesta estará animada por artistas como Américo, Princesa Alba y La Noche

Iquique tendrá show de drones

Al igual que lo hicieron para esperar el 2025, Iquique dará la bienvenida al 2026 con un show de 1500 drones que se verán en los cielos de la ciudad norteña. 

El acto contempla la formación de 13 figuras inspiradas en la identidad regional y la celebración de Año Nuevo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

Lo último

Lo más visto

“Lo fueron a buscar a la casa”: Familia de padre e hijo asesinados en Cabrero expuso teoría detrás del crimen

Juan Carlos Vega, hermano y tío de las víctimas, compartió nuevos antecedentes del crimen y la posible tesis que habría tras la muerte de sus seres queridos.

12/12/2025

¿Dónde voto en la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Consulta aquí con tu RUT

Quienes no ejerzan su voto este domingo arriesgan una importante multa económica. Para evitar confusiones, el Servel tiene habilitada una plataforma de consulta que puedes revisar acá.

12/12/2025

“Quiero aclarar que...”: Ex de Valentina Roth rompió el silencio y habló sobre Camilo Huerta

Miguel de la Fuente publicó un video en el que desmintió por completo los rumores de infidelidad, tanto de su parte como de la bailarina. Además, tuvo cálidas palabras para el personal trainer.

12/12/2025

Niño se iba a graduar de octavo básico: Revelan nuevos detalles del crimen de padre e hijo en Cabrero

Un familiar de las víctimas señaló que el padre asesinado esta semana en un camino rural había viajado especialmente a esa ciudad para presenciar la ceremonia de graduación de su hijo.

12/12/2025