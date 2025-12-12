Año Nuevo 2026: Estas son las comunas con shows de drones y fuegos artificiales - Chilevisión

Distintas ciudades se están preparando para recibir el 2026 con espectáculos musicales y shows de pirotecnia y novedades como drones de luz.

El 2026 se acerca a pasos agigantados y diversas municipalidades del país se están preparando para celebrar el Año Nuevo con fuegos artificiales como es tradición.

Los festejos incluyen shows pirotécnicos y también novedades como un espectáculo de drones o el regreso del evento que se realiza en la Torre Entel.

Año nuevo en el mar: Viña del Mar y Valparaíso

Viña del Mar y Valparaíso tendrán una nueva edición del Año Nuevo en el Mar con una proyección de fuegos artificiales que se extenderá por 18 minutos.

Los dos municipios lanzarán pirotecnia tanto desde puntos del mar como desde tierra, incluyendo sectores como Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca en la ciudad jardín y cerro Barón, cerro Placeres y caleta Portales en el puerto.

Además, la Municipalidad de Valparaíso tendrá dos días de celebración en diferentes puntos de la ciudad: El 30 y 31 de diciembre.

Regreso del show de la Torre Entel: Santiago

Luego de siete años los fuegos artificiales regresarán a la Torre Entel con un espectáculo pirotécnico que durará cerca de 15 minutos en la Alameda.

También habrá innovaciones como un show que contempla el uso de de 1.000 drones de luz.

En el escenario la fiesta estará animada por artistas como Américo, Princesa Alba y La Noche.

Iquique tendrá show de drones

Al igual que lo hicieron para esperar el 2025, Iquique dará la bienvenida al 2026 con un show de 1500 drones que se verán en los cielos de la ciudad norteña.

El acto contempla la formación de 13 figuras inspiradas en la identidad regional y la celebración de Año Nuevo.