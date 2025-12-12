 Elecciones 2025: Este es el orden en que aparecerán Jara y Kast en el voto de segunda vuelta - Chilevisión
Minuto a minuto
Año Nuevo 2026: Estas son las comunas con shows de drones y fuegos artificiales Niño se iba a graduar de octavo básico: Revelan nuevos detalles del crimen de padre e hijo en Cabrero Farkas regaló 12 gift cards de $10 millones: Inauguró casas en Quilpué financiadas con venta de su mansión Monsalve reaccionó a cierre de investigación: “Mi defensa estará basada en evidencia, no en retórica” VIDEO | Chocó con camioneta y se volcó: Conductor dejó tres heridos y se dio a la fuga en La Pintana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/12/2025 09:49

Elecciones 2025: Este es el orden en que aparecerán Jara y Kast en el voto de segunda vuelta

Fue en septiembre de este año cuando el Servel definió el orden y el número de cada aspirante a La Moneda. Estos serán los mismos que los de la primera vuelta.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 14 de diciembre se elegirá al presidente o presidenta que gobernará el país durante los próximos cuatro años en la segunda vuelta de la Elección Presidencial.

El pasado 12 de septiembre el Servicio Electoral (Servel) realizó un sorteo público que estableció el orden de los ocho candidatos de la primera vuelta en la papeleta. Tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast conservaron el mismo número para el balotaje.

¿Cuál es el orden de los candidatos en la papeleta?

En la segunda vuelta de la elección presidencial 2025 competirán 2 candidatos y el orden en el que aparecerán en la papeleta es el siguiente:

Además, para doblar el voto, tal como se ve en la imagen, se debe doblar dos veces de izquiera a derecha y luego de abajo hacia arriba.

¿Cómo excusarse por no votar en las Elecciones 2025?

Hay que recordar que las personas que no acudan a votar se exponen a una multa que va de las 2 a las 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a un monto aproximado entre $138.530 y $554.120.

En caso de que el elector o electora se encuentre a más de 200 kilómetros de su local de votación, debe dejar una constancia en Carabineros exclusivamente el mismo día de la elección. Es fundamental guardar el comprobante.

Luego, deberás esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección, momento en el que deberás probar que estabas a más de 200 kilómetros a través de una constancia en Carabineros. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

Lo último

Lo más visto

Niño se iba a graduar de octavo básico: Revelan nuevos detalles del crimen de padre e hijo en Cabrero

Un familiar de las víctimas señaló que el padre asesinado esta semana en un camino rural había viajado especialmente a esa ciudad para presenciar la ceremonia de graduación de su hijo.

12/12/2025

Farkas regaló 12 gift cards de $10 millones: Inauguró casas en Quilpué financiadas con venta de su mansión

La propiedad se vendió en cerca de $3.270.000.000 y permitió la construcción de viviendas para familias de Quilpué. En paralelo, el filántropo hizo un llamado a acelerar el proceso de reconstrucción en la zona.

12/12/2025

Monsalve reaccionó a cierre de investigación: “Mi defensa estará basada en evidencia, no en retórica”

A través de una declaración, el exsubsecretario del Interior aseguró que confía en el Juicio Oral para probar su "total inocencia" en la denuncia en su contra por delitos de violación y abuso sexual.

12/12/2025

¿Dónde voto en la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Consulta aquí con tu RUT

Quienes no ejerzan su voto este domingo arriesgan una importante multa económica. Para evitar confusiones, el Servel tiene habilitada una plataforma de consulta que puedes revisar acá.

12/12/2025