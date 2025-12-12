Elecciones 2025: Este es el orden en que aparecerán Jara y Kast en el voto de segunda vuelta - Chilevisión

Fue en septiembre de este año cuando el Servel definió el orden y el número de cada aspirante a La Moneda. Estos serán los mismos que los de la primera vuelta.

Este domingo 14 de diciembre se elegirá al presidente o presidenta que gobernará el país durante los próximos cuatro años en la segunda vuelta de la Elección Presidencial.

El pasado 12 de septiembre el Servicio Electoral (Servel) realizó un sorteo público que estableció el orden de los ocho candidatos de la primera vuelta en la papeleta. Tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast conservaron el mismo número para el balotaje.

¿Cuál es el orden de los candidatos en la papeleta?

En la segunda vuelta de la elección presidencial 2025 competirán 2 candidatos y el orden en el que aparecerán en la papeleta es el siguiente:

Además, para doblar el voto, tal como se ve en la imagen, se debe doblar dos veces de izquiera a derecha y luego de abajo hacia arriba.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cómo excusarse por no votar en las Elecciones 2025?

Hay que recordar que las personas que no acudan a votar se exponen a una multa que va de las 2 a las 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a un monto aproximado entre $138.530 y $554.120.

En caso de que el elector o electora se encuentre a más de 200 kilómetros de su local de votación, debe dejar una constancia en Carabineros exclusivamente el mismo día de la elección. Es fundamental guardar el comprobante.

Luego, deberás esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección, momento en el que deberás probar que estabas a más de 200 kilómetros a través de una constancia en Carabineros.