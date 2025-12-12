Farkas sorprende en Quilpué: Inauguró casas financiadas con venta de su mansión y regaló millonarias gift cards - Chilevisión

La propiedad se vendió en cerca de $3.270.000.000 y permitió la construcción de viviendas para familias de Quilpué. En paralelo, el filántropo hizo un llamado a acelerar el proceso de reconstrucción en la zona.

Leonardo Farkas llegó de visita a Chile, específicamente a Quilpué, para inaugurar viviendas que fueron construidas tras el megaincendio de 2024, gracias a la donación de su mansión.

El filántropo encabezó la iniciativa junto a Desafío Levantemos Chile, quienes pudieron concretar la entrega de 16 de 50 viviendas ubicadas en el canal Chacao, en el sector que ahora lleva por nombre Villa Farkas, gracias a la venta de la propiedad en Lo Curro.

La fabricación de las casas tuvo un costo de $60 millones cada una y también se otrogó otra donación a 12 de familias de giftcard con $10 millones para la reparación de sus hogares, beneficiando a un total de 400 personas.

“Donar una casa para hacer más casas tiene algo de mucho cariño. Como mi casa vale mucho, pensé en que se podía hacer más casas”, detalló a LUN.

Millonaria donación

En 2022 Leonardo Farkas donó su mansión en Lo Curro a la fundación Desafío Levantemos Chile, con el fin ayudar en la reconstrucción.

A fines de 2024 la propiedad se vendió en cerca de $3.270.000.000 y se pudo concretar la construcción de las viviendas en las región de Valparaíso.

“Me hubiera gustado muchas más, pero como está mal la situación en Chile, (la propiedad) se vendió por muchísimo menos de lo que vale, de lo que costó”, acotó.

El empresario también reflexionó sobre el proceso de reconstrucción en la zona tras el megaincendio y se mostró crítico ante los pocos avances.

“Entre el gobierno y las fundaciones de privados se puede ir más rápido y con transparencia. Usemos esas fundaciones que tienen años funcionando y que sabes que hacen las cosas”, propuso.