Leonardo Farkas hará millonaria donación a mujer de 92 años asaltada en Lota: Este es el monto - Chilevisión

El filántropo Leonardo Farkas anunció una donación millonaria tras enterarse del engaño con asalto que sufrió una adulta mayor de 92 años, en su propia vivienda, en Lota.

Este lunes el multimillonario chileno, Leonardo Farkas, reaccionó al robo que sufrió una mujer de 92 años durante el fin de semana en Lota, región del Biobío.

Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad de la vivienda de la víctima, quien fue asaltada por una mujer que se acercó bajo la excusa de solicitarle un vaso de agua a la adulta mayor.

La víctima, identificada como Inés, relató a CHV Noticias que "yo le di el agua y después fue y me dijo 'pásame los anillos', yo no quería pasárselos, pero me tiró el dedo y me lo sacó".

"Ojalá me devolviera el anillo porque esel recuerdo de mi papá,y del velador me sacó el sueldo del mes", agregó.

Leonardo Farkas donará dinero a adulta mayor asaltada en Lota

Tras esto, el filántropo Leonardo Farkas reaccionó a través de X y afirmó que "Chile merece más seguridad y respeto por sus adultos mayores".

"Seguidores me informan de este robo a una compatriota en su propia casa en Lota", dijo Farkas, para luego pedir información para depositarle dos millones de pesos.