Adulta mayor de 92 años sufrió robo en Lota: Asaltante le pidió agua para luego asaltarla - Chilevisión

Las cámaras de seguridad captaron cómo la delincuente engañó a la adulta mayor para ingresar a su vivienda y efectuar el robo.

Una adulta mayor de 92 años sufrió un robo al interior de su vivienda en la comuna de Lota, región del Biobío.

De acuerdo con imágenes registradas por una cámara de seguridad, una delincuente logró engañar a la víctima para entrar a su domicilio y robarle varias pertenencias de valor, entre ellas un anillo, uno de sus aros y el dinero correspondiente a su pensión del mes. El video captó el instante en que la mujer desconocida se aproximó a la vivienda con la excusa de solicitar un vaso de agua.

En ese contexto, la víctima, identificada como Inés, accedió con amabilidad al pedido, sin sospechar que estaba permitiendo el ingreso de quien terminaría robándole.

Declaraciones de Inés

"La señora vino y me tocó el timbre, yo fui a ver y ella me pidió un vaso de agua, yo le di el agua y después fue y me dijo 'pásame los anillos', yo no quería pasárselos, pero me tiró el dedo y me lo sacó", relató la víctima a Chilevisión Noticias.

"Ojalá me devolviera el anillo porque es el recuerdo de mi papá, y del velador me sacó el sueldo del mes", agregó.

También, señaló que la delincuente le robó uno de sus aros, el cual "me lo tiró, y este (señalando el otro aro) me lo había tirado, pero le dije "no, no, me duele mucho, déjeme"".

La adulta mayor finalizó indicando: "Después de que me hizo todo eso se fue, yo la seguí hasta el auto y la tomé para que me entregara mi anillo, pero se fue".

Hasta el momento se desconoce el paradero de la asaltante, quien ha repetido el modo operan di en otras ocasiones.