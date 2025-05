“No todo es dinero”: Claudia Schmidt reveló la razón del distanciamiento entre Farkas y Tonka - Chilevisión

"El problema en el fondo fue: ¿Con quién estoy? ¿Qué gente tengo alrededor?", señaló Schmidt, quien aseguró que la razón del problema la supo por parte de las personas involucradas en el lado de Leonardo Farkas.

Claudia Schmidt reveló la razón del quiebre entre Tonka Tomicic y Leonardo Farkas, quienes mantuvieron una amistad por años junto con el ex esposo de la animadora, Marco Antonio López, también conocido como Parived.

Aunque se había especulado que el distanciamiento habría sido por dinero, Schmidt aseguró que el problema fue por una actitud de Tonka y Parived hacia Betina Friedman, la esposa de Farkas.

¿Por qué se distanciaron Tonka Tomicic y Leonardo Farkas?

Claudia estuvo presente en el último capítulo del podcast "Juzgamos y Nos Funamos" de Danilo21, donde reveló: "El distanciamiento fue por la falta de respeto de Tonka Tomicic y Parived con la señora de Leonardo Farkas".

En esa misma línea, agregó: "Y que nadie me lo venga a negar porque yo lo sé de la boca de cada uno de los integrantes del lado de Leonardo Farkas, a quienes les mando un saludo".

En esa misma línea, detalló: "Si yo te invito a ti, porque soy una mujer con mucho dinero y tengo muchas cosas y me sobra para darle a la gente que quiero y tú vas y estás comprando regalos para darle a tus cercanos e invitados y, mientras, estás comprando un pañuelo Louis Vuitton...".

En ese momento, Tonka y Parived aparentemente "se sientan descaradamente en una mesa y se piden la botella de Dom Perignon y se piden un plato de pastas, y cuando llego yo, que soy la persona que estoy armando todo esto para mis invitados (...) se les dice: 'Por favor ¿Puedes darle este plato a la señora?', y tú dices: '¡No!' Porque ellos se lo pidieron primero".

Según el relato de Claudia, Betina se habría sentido mal mientras compraba, razón por la cual necesitaba sentarse y comer algo de manera rápida.

"El problema no fue por un plato de pasta (...) fue por la actitud de darte cuenta que hay una persona que te esta invitando con todo pagado con absolutamente todo y en el minuto que la persona llega para sentarse en la mesa y le dice alguien: '¿Puedes pasarle esto?' y le dice: 'No' ¿Qué haces tú? No te dan ganas".

Asimismo, Schmidt cerró: "El problema en el fondo fue: '¿Con quién estoy? ¿Qué gente tengo alrededor? O sea, era un mínimo gesto (...) En la vida no todo es dinero".