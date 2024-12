Terminó en renuncia: ¿Qué pasó entre Claudia Schmidt, Adriana Barrientos y Sergio Rojas? - Chilevisión

El tenso conflicto escaló hasta el punto en que Sergio Rojas fue a buscar a Adriana Barrientos a su lugar de trabajo para increparla: "No quiero escuchar a este roto", señaló la panelista.

Este viernes Adriana Barrientos y Claudia Schmidt protagonizaron un tenso conflicto, luego de que esta última señalara en Zona de Estrellas que Sergio Rojas siempre decía lo que pensaba, destacando dicha cualidad.

Al respecto, Adriana Barrientos contestó: "¡Ay! Por favor, Claudia, sí... casi se va preso por andar mintiendo", y cuando Schmidt la instó a respetar su turno de hablar, "La Leona" arremetió con todo.

¿Qué pasó entre Claudia Schmidt, Adriana Barrientos y Sergio Rojas?

"Esto monólogo no es y aquí no ha nacido el que me hace callar, así que convengamos, y lo de Sergio Rojas casi se va preso, mi amor y varias veces", sentenció la modelo.

Schmidt le preguntó por qué no lo increpó cuando ese episodio ocurrió y Adriana contestó: "Porque yo no tengo por qué decirle las cosas cuando tú quieres. Las cosas se las digo cuando yo quiera a Sergio Rojas, a mí nadie me manda, Claudia, y nadie me hace callar, ni Sergio, ni tú. Yo hago las cosas cuando a mí se me ocurre".

Pero la situación no quedó ahí y Barrientos agregó: "y cuando yo estime conveniente voy a ver si es que enfrento, si es que me interesa enfrentar a Sergio Rojas, pero que lo vengas a elevar a un pedestal que no tiene... Una persona que fue periodista y casi se fue preso, si no es porque dejó las rodillas rezando".

Claudia Schmidt abandonó el lugar, por lo que Adriana concluyó el tema, diciendo: "A mí me parece que ese caballero no tiene credibilidad como periodista, ha estado varias veces a punto de irse preso (...) y muchas veces ha dicho cosas que no corresponden a la realidad".

"Yo no me la banco más"

Acto seguido, Sergio Rojas subió historias a su cuenta de Instagram para contestar a la modelo: "Adriana, voy en camino al canal, espérame si tienes algo que decirme. Espérame llego como en 20 minutitos (...) La única que ha quedado con las rodillas peladas eres tú y no por rezar, precisamente".

Al llegar al lugar, Rojas publicó los videos de la discusión en un estacionamiento, donde insta a Barrientos a decirle las cosas a la cara, sin embargo ella gritó: "Yo no voy a andar escuchando ordinarieces, no quiero escuchar a este roto".

Momentos más tarde, en Que Te Lo Digo, Rojas aseguró que "Claudia Schmidt quedó muy afectada, se fue llorando del canal. Yo me la topé abajo, en Chucre Manzur".

Finalmente, aseguró que Claudia Schmidt renunció al programa: "Ella se baja del auto en el que iba y me dice: 'Yo no me la banco más, yo no trabajo más con esta mujer, renuncié'", cerró.