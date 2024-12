“¡Que se ponga los pantalones!”: Sergio Rojas arremetió con todo contra Marcelo Barticciotto - Chilevisión

“Había una conversación pendiente”, explicó Antonella, causando la furia de Sergio Rojas, quien aseguró que su amiga "no es un trofeo para vanagloriarse".

Sergio Rojas se fue en picada contra Marcelo Barticciotto tras la encerrona que sufrió en Ñuñoa junto a Antonella Ríos y los rumores que apuntaban a que el ex futbolista tenía una relación con dos personas al mismo tiempo.

Al respecto, Antonella Ríos escuchó todo lo que el periodista quiso decir, pero sí reveló que "había una conversación pendiente" y que ella no quería salir esa tarde.

Sergio Rojas se fue en picada contra Marcelo Barticciotto

"Por fa, Sergio, córtala, la Antonella necesita apoyo", señaló un usuario en redes sociales, a lo que Antonella agregó en el programa Que Te Lo Digo que le habían robado su armónica, razón por la cual Sergio arremetió con todo ante este romance.

"Es que te voy a decir una cosa. Gracias a Dios, mijita, que no te robaron el órgano, mi viejita, porque ese órgano no era. Había que cambiarlo", señaló Rojas.

En esa misma línea, aseguró que él era "pitonizo" y que este acercamiento entre la pareja nunca fue de su agrado: "Lo dije… la Antonella necesita un colágeno. Amiga yo tengo puros amigos gays ¿A quién le voy a presentar? No tengo idea, pero si es necesario que me vuelva hetero para que tu tengas un hombre joven y de nivel, me vuelvo hétero en este momento".

Por otro lado, explicó que "yo a la Antonella la veo como una hermana, entonces cuando uno ve que la hermana se está metiendo en el lugar que no corresponde le dice 'sal de ahí'", y aseguró que espera para ella "un buen hombre, con un gallo que esté a la altura".

El periodista revivió algunos de los comentarios que había realizado anteriormente sobre Marcelo y reiteró en que "sabía que iba a terminar mal y cómo terminó…", mientras que Antonella desmintió que estuviera casado, sin embargo comentó: "Supuestamente, ya a estas alturas...".

Sergio siguió despotricando en contra de Barticciotto y declaró: "Lo que yo quiero para Antonella ¿Ustedes creen que es un hombre mayor como Barticciotto? Si él tiene una intención con Antonella Ríos ¿Por qué él no asistía a eventos con Antonella? ¿Por qué todo tan sigiloso? ¿Por qué todo de la puerta para adentro? ¿Eso les huele como una relación transparente? ¿Una relación sana?", arremetió.

Finalmente, ante los comentarios de Antonella, Sergio negó estar "haciendo una performance" y concluyó: "¡Que se ponga los pantalones! Mi amiga no es un trofeo para vanagloriarse".