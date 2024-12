Tras vincularla a filtración de correos: Daniela Aránguiz respondió a acusaciones de Claudia Schmidt - Chilevisión

Aunque aseguró que no tenía la certeza, Claudia Schmidt aseguró que "hay una conexión ahí con Daniela", respecto de la filtración de correos de la diputada Maite Orsini a Jorge Valdivia, donde le pide perdón al ex futbolista.

Este lunes, Daniela Aránguiz se fue en contra de Claudia Schmidt y respondió a las acusaciones de la panelista, quien la vinculó con la filtración de los correos de la diputada Maite Orsini.

En ellos, Orsini pedía disculpas a Jorge Valdivia días antes de que se revocara su arresto domiciliario e incluso le aseguró que renunciaría a su partido, Frente Amplio, a cambio de su perdón, mientras que en el segundo correo pedía ayuda para tratar su "dependencia emocional".

¿Qué dijo Claudia Schmidt?

Al respecto, en el programa Zona de Estrellas, Schmidt aseguró: "Yo tengo la información, me lo confirmaron, de que ese mail es verdad, pero yo no creo que ese mail sea verdad".

En esa misma línea, explicó: "Tengo la información que, al parecer, este correo... existe la duda, si Jorge Valdivia se lo dio antes de entrar a prisión preventiva a Daniela Aránguiz o si Daniela Aránguiz se lo sacó de su celular, computadora o algo".

Además, también comentó que tenía información relacionada a que la abogada de Jorge Valdivia estaba investigando la filtración de dichos correos y desde dónde habían sido enviados.

"Todo el país sabe que Daniela ha hecho lo imposible para destruir a la diputada Maite Orsini (...) Ese mail, al parecer, no tengo la certeza, pero hay una conexión ahí con Daniela", sentenció Schmidt.

Al respecto, Aránguiz comentó en Instagram: "¡Basta de falsedades! Yo no tengo nada que ver. No vivo con Jorge hace dos años y no tengo acceso a nada de sus cosas personales, así que no me metan en cosas que no tengo nada que ver, por favor".

Cabe destacar que Daniela Aránguiz tiene prohibido hablar sobre la diputada Maite Orsini, luego de que la autoridad se querellara en su contra por injurias y calumnias, llegando a un acuerdo en tribunales.