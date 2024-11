Daniela Aránguiz aconsejó a Jorge Valdivia en medio de denuncias por violación: “Cuando las cosas están claras…” - Chilevisión

La panelista de farándula habló de su relación con el padre de sus hijos y contó que le dio una sugerencia para manejar mediáticamente su caso.

Daniela Aránguiz abordó las denuncias de violación que enfrenta Jorge Valdivia, y entregó detalles de un consejo que le dio a su ex pareja para enfrentar la situación.

La panelista de Sígueme se refirió a la situación del padre de sus hijos y aprovechó de desmentir los supuestos millonarios gastos que el ex futbolista estaría desembolsando en su defensa.

“Yo creo que eso es una falta de respeto. Hablar de plata y contratos a los que no tienes acceso. Y eso yo lo puedo desmentir. De eso sí sé y no es así. Esas cifras están demasiado infladas. Es muy irresponsable que afirmen cosas que quizás no son”, declaró.

El consejo de Aránguiz a Valdivia

Por otra parte, Daniela Aránguiz reveló que tuvo un acercamiento con Jorge Valdivia y le entregó un consejo para hacer frente a su problema de manera mediática ante los medios de comunicación.

Según contó, ella le pidió mantenerse completamente en silencio, algo que el ex seleccionado nacional estaría haciendo.

“Yo se lo dí. Yo le dije que mejor no hablara, obvio. Yo creo que cuando las cosas están claras, hay que hablarlas. Pero mientras que las cosas estén en una investigación, lo mejor es mantener silencio y estar resguardados”, sostuvo.