Daniela Aránguiz habla por primera vez tras detención de Jorge Valdivia: “Vengo a dar la cara…” - Chilevisión

Con profundo pesar, la ex chica reality relató los duros momentos que ha vivido a nivel familiar desde que se abrió investigación contra el ex futbolista, además del importante rol que ha cumplido con sus hijos.

"Vengo a cumplir mis responsabilidades como lo haría como cualquier mujer", partió diciendo Aránguiz a la Francisca García-Huidobro en Only Fama.

Sin referirse directamente a lo ocurrido con Valdivia, la panelista detalló: "Me toco ser contención de mis hijos y más que nada me he dedicado a eso (...) me he dado una pausa".

Argumentando que no quiere verse involucrada en un tema que está siendo investigado por la justicia, indicó que en este momento "estoy siendo fuerte, y demostrar que, a pesar de cualquier adversidad, uno se tiene que levantar porque la vida sigue".

Respecto a la relación que estaba teniendo en los últimos meses con Valdivia, añadió: "Jorge siempre ha sido un buen padre, pero sí, el último tiempo teníamos una relación de padres y recibía mucha ayuda de parte de él con nuestra responsabilidad".

Sobre esto último explicó que "son cosas que uno no espera", sin embargo, "yo siempre he sido una mujer muy luchadora por su familia (...) creo que, en momentos difíciles, uno tiene que dejar rencores".

Agradeciendo los mensajes de apoyo que ha recibido de la gente, Daniela cerró diciendo: "Vengo a dar la cara y la vida tiene que continuar (...) yo no he hecho nada".