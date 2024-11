El Mago está siendo formalizado por la segunda denuncia por violación. Cabe mencionar que el ex futbolista estuvo casi dos semanas en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

Durante este lunes se está realizando una nueva formalización en contra de Jorge Valdivia, en este caso por la segunda denuncia de violación y por la que el ex jugador de Colo Colo podría volver a prisión preventiva.

Cabe mencionar que el Mago estuvo casi dos semanas en la cárcel de Rancagua, luego de ser denunciado por delitos sexuales por una tatuadora.

Durante ese periodo en el recinto carcelario, el ex futbolista fue visitado en varias oportunidades por su hermano Claudio y también por dos ex compañeros en La Roja: Jean Beausejour y Rodrigo Millar.

Durante el programa Only Fama de Mega y donde Daniela Aránguiz es panelista, se estaba comentado la prisión preventiva de Cathy Barriga y las complicadas visitadas de su esposo, el diputado Joaquín Lavín León.

Por esta razón, la ex esposa de Valdivia señaló: "Bueno, a mí me pidieron por favor, me mandaron a decir que yo no fuera a exponerme a eso, porque es algo súper denigrante. Es súper fuerte cómo te revisan", fue la explicación de la ex chica Mekano.