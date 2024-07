Claudia Schmidt arremetió contra Carla Jara y Karen Paola por burlas a ex compañeras de Mekano - Chilevisión

"¿Pero cuando estaban en el piso llorando en los rincones?", preguntó Schmidt, quien le recordó a Carla Jara la infidelidad de Francisco Kaminski y a Karen Paola su episodio de las imágenes eróticas filtradas.

Claudia Schmidt se fue en picada contra Carla Jara y Karen Paola, luego de que ambas protagonizaran un polémico podcast en el que se burlaron de algunos de sus compañeros de Mekano.

Todo comenzó cuando Bejarano le preguntó a Jara quién había sido el compañero más pesado en Mekano y ella hizo alusión a Cathy Barriga, señalando entre burlas: "¿Pesada? Ya lo sabemos. Está en su casa, encerrada, sin poder salir ¡Que pena! ¡Que pena por usted!".

¿Qué dijo Claudia Schmidt sobre Carla Jara y Karen Paola?

Al respecto, Karen Paola señaló: "¡Saludos a Maipú!", y el escándalo no quedó ahí, puesto que también se burlaron de una ex integrante que habría sido cercana a Carla Jara, a quien acusaron de mala higiene.

Es por ello que en Zona de Estrellas, Schmidt se lanzó con todo y criticó a ambas comunicadoras: "Me parece horrible y en este minuto estoy muy enojada, solo por este tema ¿Sabes por qué me molesta? Porque uno no puede estar disfrutando de la desgracia ajena".

En esa misma línea, envió un potente mensaje a Karen Paola: "¿A vos te hubiese gustado Karen Bejarano, Karen Paola, que todas las chiquillas ex Mekano se rieran con tu situación de las fotografías que se te filtraron?"

Schmidt recalcó que ambas se encuentran en buenos momentos profesionales, pero les hizo un tenso recordatorio: "Es muy fácil ahora que están en un buen momento, con un buen piso, Karen Paola, Carla Jara, ahora es muy fácil venir a reírse de la gente porque están ahí, están bien, están un poquito sólidas ¿pero cuando estaban en el piso llorando en los rincones?".

La panelista no terminó ahí y volvió a arremeter contra la cantante: "Karen Bejarano, cuando no le daban una oportunidad laboral y se sentía pésimo y cayó en depresión y lloraba en los rincones porque no le daban el espacio".

Las declaraciones de Claudia no pasaron desapercibidas entre sus compañeros, cuando Adriana Barrientos aseguró que era fanática de Karen Paola, por lo que Schmidt finalmente concluyó: "Me molesta profundamente que la gente le pegué en el piso a otras personas, desfachatez".