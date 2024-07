Critican a Carla Jara y Karen Paola por burlarse de la higiene de ex compañera de Mekano - Chilevisión

La dupla aseguró que Rigeo puso un nombre despectivo a la persona a raíz de la depilación de su zona íntima y se mofaron de la situación debido a que la mujer era amiga de Cathy Barriga.

Carla Jara recibió una ola de críticas junto a Karen Paola por burlarse de la higiene de una de sus ex compañeras en el programa Mekano.

La dupla estuvo conversando en el último capítulo del podcast Entre Amigas y Copas de Carla Jara, donde también se rieron sobre la situación actual de Cathy Barriga.

Las burlas de Carla Jara y Karen Paola

Sin embargo, la actitud de ambas causó repudio entre los internautas debido a la manera despectiva en que se refirieron a otra integrante del programa, cuyo nombre no quisieron revelar.

"La que le decían 'la mala madre'", comenzó diciendo Karen Paola, haciendo estallar en carcajadas a Carla Jara y luego mencionaron que Rigeo le puso el nombre a la persona en cuestión "porque dejaba los pen... botados".

Al respecto, Jara contestó: "Mi amiga la más piola. Discúlpenla (...) Hagamos otro salud para que a la Karen se le siga soltando la lengua, me encanta".

Posteriormente, la actriz decidió explicar la situación: "Lo que pasa es que esta niña, esta señora, se depilaba en la piscina, se duchaba en la piscina, imagínate ¿De qué estamos hablando? Bueno, amiga de la otra po' de la que está en la casa", haciendo alusión a Cathy Barriga y su arresto domiciliario.

Aunque no revelaron el nombre de la persona, los internautas repudiaron el modo en que se refirieron a otras mujeres y llenaron la publicación en la cuenta de Instagram de Carla Jara con mensajes al respecto.

"No me gustó la parada en la que estás, burlándote de otra mujer. Qué mal tú y Karen Paola. Y se creen sororas", "La que habla de sororidad y hace pebre a otra mujer", "No me gustó que te burlaras de tu mismo género, eso te denigra como mujer a ti también, Carlita ¡Así no!" y "Se te subieron los humos, niñita. Bájate", fueron algunas de las reacciones.

Al respecto, Claudia Schmidt también se sumó a las críticas y aprovechó el último capítulo de Zona de Estrellas para recordarle a Carla Jara la reciente infidelidad de Francisco Kaminski y la vez en que Karen Paola quedó sin trabajo en televisión por el escándalo de filtración de sus fotos íntimas.

"Ahora es muy fácil venir a reírse de la gente porque están ahí, están bien, están un poquito sólidas ¿pero cuando estaban en el piso llorando en los rincones?", concluyó la panelista.