Karen Paola comentó rumores de embarazo: “No era algo que se tenía que decir...” - Chilevisión

La cantante admitió haberse puesto nerviosa ante los comentarios de su hijo durante la transmisión que realizó en Instagram y realizó un incógnito anuncio al respecto.

Karen Paola enfrentó el revuelo que generó su reciente transmisión en vivo de este sábado y aclaró la situación respecto de un supuesto embarazo.

La cantante aseguró que no había podido subir contenido en sus redes sociales durante las últimas horas, debido a que se encontraba viajando desde Orlando a Miami en medio de sus vacaciones familiares, mostrándose sorprendida por la respuesta a dicha transmisión.

Karen Paola desmintió un embarazo y realizó curioso anuncio

A través de sus historias de Instagram, Karen señaló: "No me había podido conectar porque estaba disfrutando con mi familia, pero me di cuenta que post el live que hice se empezó a especular en ciertos lugares que yo estaba embarazada y no es real".

En esa misma línea, explicó: "Chiquillos, no estoy embarazada, no se agranda la familia por ese lado. Mi hijo me contaba algo y me decía algo y yo me puse nerviosa porque no era algo que se tenía que decir en ese minuto, pero no tiene nada que ver con que yo esté embarazada".

Sin embargo, la artista precisó en que "efectivamente la familia va a crecer, pero no tiene que ver con un embarazo y todo eso se los voy a poder contar recién el martes, que era para cuando estaba programado. Eso, un besito para todos y no estoy embarazada".

Al respecto, Karen Paola dejó una cuenta regresiva para el próximo martes, donde entregará el anuncio, generando curiosidad en sus seguidores.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cabe destacar que durante la transmisión en vivo, el hijo de la cantante le preguntó: "Mamá, ¿me tengo que cambiar de pieza ahora que se agranda la familia?", dejando expectantes a los internautas.

Revisa las historias de Instagram: