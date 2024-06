Magdalena Max-Neef compartió desagradable experiencia: “He transpirado como caballo de bandido” - Chilevisión

La actriz se encontraba en un reconocido centro comercial de la capital sin tarjetas ni dinero en efectivo, por lo que tuvo que recurrir a la ayuda de una amiga para poder resolver el problema.

Este sábado, Magdalena Max-Neef denunció a través de su cuenta de Instagram a un conductor que habría chocado su vehículo y escapado, sin dejar su número de contacto o alguna forma de arreglar el daño.

La actriz entregó todos los detalles mediante un video que se viralizó rápidamente y en el que sus seguidores también compartieron historias similares.

El descargo de Magdalena Max-Neef

Max-Neef se encontraba en un reconocido centro comercial de la capital cuando ocurrieron los hechos: "Como que la decencia se perdió", señaló inicialmente.

En esa misma línea, aseguró: "Yo estaré muy perdida, pero que me da rabia. Me chocaron el auto, así no para la ca..., pero me lo chocaron, me lo hundieron, un pedazo. Obviamente cuando yo estaba estacionada", acusó Magdalena.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por otra parte, la actriz mostró el lugar en donde se habría estacionado el sujeto, aclarando que el vehículo que estaba enfocando con la cámara no pertenecía a él y agregó: "Ahí estaba el insoportable. He caminado, transpirado como caballo de bandido".

Finalmente, Max-Neef reveló que cuando ocurrieron los hechos no se encontraba ni con dinero en efectivo, ni con tarjetas para poder solucionar el problema, por lo que una amiga la ayudó, y recalcó en que ninguna de las dos sufrió lesiones a raíz del choque.

Revisa la publicación de Instagram: