Yamna Lobos confesó por qué rompió su amistad con Carla Jara: “Estaba muy mal” - Chilevisión

La bailarina reveló qué fue lo que provocó el distanciamiento con la ex chica Mekano. Un episodio que la entristece hasta la fecha.

Yamna Lobos reveló cuál fue el verdadero motivo del quiebre de su amistad con Carla Jara, tras años de especulaciones de sus seguidores.

Ambas forjaron una relación durante su paso por el extinto programa Mekano. Sin embargo, una presunta "traición" acabó con todo hasta la fecha.

"Mi experiencia no fue muy buena porque yo tuve un problema con ella puntual", relató la bailarina en el programa No es lo mismo.

Yamna admitió que se considera una persona rencorosa: "No ando buscando venganza por la vida ni nada, pero a mi las cuestiones no se me olvidan".

"A no ser que la persona me haya pedido disculpas, un arrepentimiento genuino, que no fue el caso", continuó la bailarina.

La "traición" de Carla Jara

Yamna Lobos reveló el motivo del quiebre de su amistad, el cual ocurrió cuando ella terminó con una relación.

"Fue en el periodo donde uno está triste y necesita a las amigas para contar sus problemas, porque siempre está la esperanza de que uno va a volver con esa persona", recordó.

"Estaba mal y la hermana de este personaje me dice 'estás haciendo el loco, Yamna, porque ahí hay onda, sale de ahí'", relató.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Al ser consultada si Carla le quitó a su pareja, Yamna respondió: "No me lo quitó, yo ya había terminado. El problema fue que yo lloraba mis penas con ella".

"Eso me dolió y por eso lo tengo ahí. No quiero ahondar porque para qué. Yo me desahogué", detalló la bailarina.

Lobos añadió: "Emocionalmente estaba muy mal. En ese tiempo era muy tímida y tampoco la encaré, no me atreví. Coincidió que me fui del programa y nunca más nos hablamos".

VER MÁS SOBRE SHOW

¿Posible reconciliación?

Con el pasar los años, la ex chica Rojo no descartó una posible conversación con Carla Jara en caso de que se de la oportunidad: "No ando de malas por la vida, si alguien quiere hablar conmigo por algo puntual siempre lo voy a tomar de buena manera y lo voy a hacer".

Yamna Lobos también hizo un mea culpa de la situación: "Me he mandado condoros cuando era más joven, tengo tejado de vidrio. Uno no dimensiona el daño que le puedes provocar a una persona", reflexionó.