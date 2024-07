Camila Andrade reveló la reacción de Francisco Kaminski por ingreso a Gran Hermano - Chilevisión

La modelo entregó detalles de su actual relación y la decisión que tomaron junto a Kaminski respecto a su participación en la nueva temporada del reality de Chilevisión.

Camila Andrade es una de las primeras participantes confirmadas para la nueva temporada de Gran Hermano Chile, pero su ingreso al reality generó reacciones de parte de Francisco Kaminski.

La modelo y animadora aclaró su actual situación sentimental y el acuerdo al que llegaron junto a Kaminski para poder ser parte del programa de Chilevisión.

"Lo vi como una oportunidad para que la gente me conozca y desde ahí pueda hacer una opinión respecto de mí, no por noticias que escalaron desde la polémica", reveló a LUN.

Frente al escándalo que se formó por su relación con el comunicador, Camila dijo esperar cambiar la persepción del público respecto al tema.

"Si bien no lo hubiera imaginado hace un tiempo, es una decisión que me tiene segura y muy tranquila. Me siento preparada emocional y físicamente", reflexionó.

La reacción de Kaminski sobre ingreso a Gran Hermano

En ese contexto, Camila Andrade señaló que su relación no se verá perjudicada por su ingreso al reality Gran Hermano Chile: "Hoy en día nos sentimos súper seguros. No hay otros escenario".

"Entro en pareja, estoy en una relación amorosa actual que va a permanecer y esa es la decisión que ambos tomamos (...) Me siento enamorada y muy feliz", argumentó.

"Él me apoya al 100%. Apoya mis decisiones, mis pasos personales y laborales. Eso para mí es súper importante. Cuando tienes el respaldo de tu pareja, tu familia y amistades, enfrentas con más tranquilidad el desafío", señaló.

¿Cóntará su verdad en Gran Hermano Chile?

Camila Andrade no descarta el hecho de contar su lado de la historia en el reality, pero sólo si se siente cómoda con quien le pregunte.

"Si me nace hablar, si alguien me pregunta de buena manera, no veo lo malo en contar cómo lo viví y cómo pasaron las cosas", comentó.

¿Cómo y dónde ver Gran Hermano Chile?

La nueva temporada de Gran Hermano Chile podrá ser vista en vivo y 24/7 por la plataforma de streaming DirecTV Go (DGO).

Además, los programas estelares los podrás ver por las pantallas de Chilevisión, la señal online y la app MiCHV.