Carla Jara lamentó acusaciones de ex pareja de Diego Urrutia tras revelar relación: “Justo cuando...” - Chilevisión

La animadora habría alzado la voz ante las diversas acusaciones de supuestos malos tratos ejercidos por el comediante contra su ex polola. Un hecho que fue dado a conocer por la propia implicada, afirmando que éste "ocultaba" su relación.

La nueva relación entre Carla Jara y Diego Urrutia generó una ola de reacciones que probablemente ninguno de los dos se esperaba. Y es que apenas confirmaron este vínculo amoroso, al menos dos ex parejas del comediante alzaron la voz y revelaron supuestas conductas incorrectas de su parte.

Una de ellas fue Sofía Lobos, quien en el podcast Bombastic dio a conocer que Urrutia la habría "ocultado".

“Una frase que me hizo decir ‘tengo que salir de aquí'. Fue ‘Sofi, cuando tengas el orden en la casa, ahí recién voy a pensar en tratarte como una polola’...", contó.

Desde esta situación han pasado varios días, pero recién ahora se dio a conocer la opinión de Jara sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Carla Jara?

Lo anterior fue contado por Daniela Aránguiz en el programa Sígueme, donde leyó un supuesto mensaje que la animadora le habría enviado en respuesta a esta inesperada polémica.

"La Carla me dijo: 'Qué pena, justo cuando estoy un poquito feliz'", contó Aránguiz sobre lo que le habría dicho la ex Mekano. Sin embargo, no entró en mayores detalles respecto de lo que conversaron.

Aún así, la panelista se dio el espacio para poder reflexionar sobre el tema, asegurando que "le encuentro la razón a Carla Jara, o sea, qué mala suerte que justo está empezando a ser un poquito feliz, y todas estas niñitas se aprovechan de todo esto".

Por su parte, Michael Roldán se mostró en desacuerdo, afirmando que "no se lo tiene que tomar a personal, porque no creo que ellas hayan salido diciendo queremos destruir a Carla".