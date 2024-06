“Cuando tengas el orden en la casa...”: Ex de Diego Urrutia destapó supuestas conductas que la llevaron a terminar la relación - Chilevisión

Sofía Lobos reveló particulares detalles de su relación con Diego Urrutia, donde incluso expuso las razones del quiebre sentimental con el comediante.

Sofía Lobos, ex polola de Diego Urrutia, dio a conocer nuevos detalles de su pasada relación sentimental con el comediante tras lanzar una particular advertencia a Carla Jara con quien ahora su ex tiene un incipiente romance.

Así lo reveló la joven en el podcast Bombastic, donde en primera instancia especificó que pololeó con Diego por casi tres años e incluso vivieron juntos. Pero las cosas habrían cambiado cuando comenzaron a tener discusiones.

“El primer año fue el más bonito, los primeros meses, cuando publicaba fotos conmigo (...) Después tuvimos nuestra primera discusión, que no recuerdo bien por qué fue, y dejó de subir fotos conmigo,porque ‘no quiero que me vean contigo y después vean que terminamos”, reveló aseverando que la tenía “escondida”.

El quiebre de Diego Urrutia y su ex polola

En esa línea, Sofía reveló que ella tenía un cierto acuerdo con el comediante, donde se repartían las cuentas pero ella además se hacía cargo de la limpieza de la casa, razón por la que Diego le habría lanzado una particular frase que le indicó que debia terminar con la relación.

“Una frase que me hizo decir ‘tengo que salir de aquí'. Fue ‘Sofi, cuando tengas el orden en la casa, ahí recién voy a pensar en tratarte como una polola’... Se tiró la media frase”, desclasificó la ex Urrutia.

“Como persona no es malo; y como pololo... yo me sentía una persona que merecía ser valorada (...) Lo que me cargaba era que en los shows decía ‘estoy soltero, estoy soltero’, y en los canales de televisión incluso le preguntaban y el decía que ‘no’, ‘puede que sí' o ‘estoy andando’”, agregó.

En relación a la confianza en la relación con Diego, la joven aseguró que “Nunca desconfié de él”. Sin embargo, destapó ciertas experiencias que vivió con el humorista: “No sé si estaba bien (...) varias veces me decía ‘Sofi, arrendé una casa para carretear el finde en la playa, pero sólo con amigos’, o ‘Sofi, iré a carretear con los chiquillos, pero sin pololas’, o ‘van las pololas pero tú no vengas’”, concluyó.