“Yo ya no tengo plata”: Ex esposa de Mauricio Israel acusa escaso apoyo tras complejo cuadro médico de su hija - Chilevisión

La figura televisiva expuso la difícil situación médica por la cual atraviesa la hija que tiene en común con el comentarista deportivo, quien se vería imposibilitado a cubrir los gastos.

Marisol Gálvez, ex esposa de Mauricio Israel, enfrenta una difícil situación debido a que la hija que tiene en común con el periodista se encuentra hospitalizada. Sin embargo, Israel habría supuestamente habría respondido que no tenía dinero para cubrir los gastos.

Así lo revelaron en el programa Qué te lo digo, donde el periodista Sergio Rojas aseguró que la hija del comentarista deportivo se habría comunicado con él para solicitarle ayuda por estado de salud.

“Hace una semana, aproximadamente, la hija de Mauricio Israel y Marisol Gálvez, producto de una afección cardiaca que ya es crónica, llamó a su padre para decirle ‘me siento muy mal’. Le habría solicitado llevarla a un centro de asistencia y él se había excusado diciendo que no podía”, detalló.

En esa línea, Marisol entregó su testimonio según consigó AR, donde desclasificó el complejo estado de salud de su hija y los gastos que necesita cubrir.

“La Sara sigue hospitalizada, no la dieron de alta, va a seguir una semana más, tiene varias cosas nuevas. Necesita urgente comprar algunas cosas de aseo que ya se le acabaron. Necesita comprar una colonia de guagua, talco, calzones, toallitas, peinetas, una crema porque se está descascarando”, indicó.

“Yo ya no tengo plata. He comprado todo y no tengo la alternativa de ir a comprar porque mi hija tiene que estar en compañía 24/7 por la mamá o el papá”, afirmó.

La supuesta respuesta de Mauricio Israel

Tras esto, en el programa habrían desclasificado la supuesta respuesta de Mauricio Israel tras la solicitud de Marisol: “No puedo. Hasta fin de mes no tengo plata”, habría respondido.

Luego, la ex esposa del periodista, hizo llegar al programa un certificado médico de la hija de Mauricio, donde se revela un diagnóstico asociado a la relación con su padre.