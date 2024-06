Carla Jara habla por primera vez de su relación con Diego Urrutia: “Estoy feliz y disfrutando” - Chilevisión

La ex Mekano rompió el silencio y se refirió a su supuesto romance con el comediante Diego Urrutia. "Donde te hagan reír, amiga, ahí es", afirmó.

Este viernes Carla Jara rompió el silencio sobre su relación con Diego Urrutia, quien sorprendió al compartir un romántico video con ella.

Recordemos que el comediante causó varias reacciones en redes sociales tras manifestar su amor por la ex Mekano. "Me retiro de las pistas. Me enamoré", escribió en una publicación en TikTok.

En entrevista con LUN, Urrutia contó la verdad sobre su incipiente romance con la actriz. "Nunca he hablado de estas cosas, ¿por qué habría de hacerlo ahora?", partió diciendo.

"Sólo puedo decir que el video que subí es verdad, no es parte de ninguna publicidad, pero no me gusta hablar de mis relaciones, sólo puedo decir que es real", planteó.

Carla Jara confirmó relación con Diego Urrutia

De manera escueta, Carla Jara se refirió este viernes a su incipiente romance con el triunfador de Viña 2023.

Todo ocurrió durante la emisión de Buenos Días a Todos, donde ella trabaja como panelista. "Hay varios que quieren imitar a Diego Urrutia ahora", bromeó Eduardo Fuentes, conductor del espacio.

Ante esto, la comunicadora reveló que conoció al comediante en las grabaciones del programa concursos Ahora Caigo. "¡Y caíste!", troleó Fuentes, a lo que ella respondió: "caí rendida".

"Estoy bien, estoy feliz y disfrutando (...) Donde te hagan reír, amiga, ahí es. Y si tiene colágeno, mejor todavía", cerró Jara.