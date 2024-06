¿Verdad o marketing? Diego Urrutia contó la verdad detrás de supuesto romance con Carla Jara - Chilevisión

A tres meses de su quiebre matrimonial con Francisco Kaminski, Carla Jara estaría rehaciendo su vida amorosa con el comediante que triunfó en Viña 2023.

Gran sorpresa generó este jueves un video publicado por el comediante chileno Diego Urrutia, donde manifestaba su amor por Carla Jara con reveladoras imágenes.

"Me retiro de las pistas. Me enamoré", escribió Urrutia en la publicación musicalizada con la canción Gansta Love de Trueno.

Esta supuesta relación amorosa se da a conocer a tres meses del bullado quiebre matrimonial de Jara con Francisco Kaminski, a quien acusó de infidelidad.

Diego Urrutia habla sobre su relación con Carla Jara

El romántico posteo de Urrutia causó una ola de reacciones en redes sociales. Por un lado, algunos usuarios celebraron este inesperado vínculo y otros aseguran no es real y se trataría de una publicidad.

En diálogo con LUN, el triunfador de Viña 2023 contó la verdad sobre su incipiente romance con la actriz. "Nunca he hablado de estas cosas, ¿por qué habría de hacerlo ahora?", partió diciendo.

"Sólo puedo decir que el video que subí es verdad, no es parte de ninguna publicidad, pero no me gustar hablar de mis relaciones, sólo puedo decir que es real", planteó el humorista.

Cabe mencionar que el citado medio también intentó tomar contacto con Carla, pero optó por el silencio.

Nuevo video de Diego Urrutia

Luego del revuelo que causó el primer video, Diego Urrutia publicó un nuevo registro en sus historias de Instagram.

En esta última publicación, el comediante aparece usando un filtro con tatuajes en su cara y cuello, haciendo alusión a una reciente campaña de Jara.

Además, se muestra escuchando la canción "S&M" de Rihanna, tema central del extinto programa de farándula Primer Plano. "Yo cuando Carla me patee", escribió arriba del video.