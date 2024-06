“Amores Urbanos 2”: Carla Jara y Rigeo se unirán para lanzar nueva versión del clásico de Mekano - Chilevisión

La ex Mekano anunció la nueva versión de su recordada canción en el programa juvenil junto a Rigeo. Sin embargo, aún no han anunciado la fecha de estreno del tema.

Carla Jara sorprendió al anunciar que se volvió a reencontrar con Rigeo para grabar una nueva versión de la canción “Amores Urbanos”, un clásico del programa juvenil Mekano.

Así lo confirmó la actual pareja de Diego Urrutia, quien comentó cómo surgió la idea de volver a grabar junto a su ex compañero de programa: “Por las ganas de la gente de querer volverla a escuchar”, expresó Carla.

“No estamos en Spotify, sino que hay un vídeo antiguo en YouTube y la gente siempre nos manda y nos comenta o nos etiquetan sus historias cuando la están escuchando en carretes en casa. Así que hace mucho tiempo lo habíamos pensado con Rigeo y volver a grabar”, agregó.

En esa línea indicó: “No habíamos tenido el tiempo para hacerlo porque lo hicimos con banda en vivo en el estudio con una versión nueva en cuanto a la música y también nueva en cuanto a la versión cantada. Así que se viene 2.0, maravillosa, y va a quedar muy bonita, así que ansiosa de poder escucharla”.

Además, se le consultó a Carla Jara sobre su sentir ante el público que hoy recuerda la clásica canción que interpretaba junto a Rigeo en Mekano, donde aseguró que recibe continuamente mensajes al respecto.

“Me encanta (...) recibí muchos mensajes ahora que mostré que estábamos grabando la canción ayer, y mucha, mucha gente me ha escrito, 'me la sé entera', 'todavía me acuerdo de la letra', 'todavía queda magia, todavía queda magia'”, precisó.

Cabe destacar que Carla Jara en la entrevista no estableció una fecha oficial en la que realizarán el lanzamiento del tema en su nueva versión junto a Rigeo.

Ve acá la versión original